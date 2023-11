Doorgeefvazen fleuren ‘Wereld Hallo Dag’ op

Vandaag, dinsdag 21 november, is het Wereld Hallo Dag. Deze dag is een oproep voor meer persoonlijk contact en minder conflict. CM Gezonde Buurt WE40 spoort inwoners aan om ‘hallo’ te zeggen door doorgeefvazen uit te delen.

“In deze donkere wintermaanden wilden onze vrijwilligers mensen met elkaar verbinden en hen een klein geluksmomentje bezorgen Het concept van de doorgeefvaas vonden we perfect om in te zetten voor Wereld Hallo Dag. De bedoeling is dat mensen onaangekondigd een vaas met bloemen aan iemands deur afgeven. Daarna kan de ontvanger op zijn beurt de vaas met een nieuw boeket doorgeven aan iemand”, zegt Katrijn Vanhoutte, netwerkcoördinator van Gezonde Buurt WE40.

100 gratis doorgeefvaasjes

Voor de vazen én een klein bloemetje zorgt Gezonde Buurt vandaag. Maar liefst 100 inwoners uit Beernem, Jabbeke, Oostkamp of Zedelgem konden gratis een doorgeefvaasje en drie bloemetjes voor erin ophalen in het CM-kantoor van Oostkamp. De leden van Oranje en de vrijwilligers van Buurthuis De Post Jabbeke en van Gezonde Buurt WE40 versierden de vaasjes. Aan elk vaasje hangt een kaartje met uitleg en een postkaartje om een boodschap op te schrijven.’ De kaartjes kan je ook gemakkelijk zelf aanvragen via Doorgeefvaas (gezondebuurt.be). Zo kan de doorgeefvaas oneindig blijven circuleren met nieuwe kaartjes. ”Dit is een klein gebaar, met een groot effect, jouw hallo is een cadeau!”, aldus Katrien Vanhoutte.

Aan ieder afgehaald vaasje hangt ook een eigen verhaal aan vast. Zeno Wille uit Oostkamp wil met dit doorgeefvaasjes met bloemen een glimlacht toveren op het gezicht van zijn buurvrouw. “Ze heeft medische problemen en met dit kleine gebaar wik ik zeggen dat ze altijd op ons kan rekenen voor een helpende hand.” Ook Ginette Van Speybroeck weet al aan wie ze een vaasje zal geven. “Aan Ann Neirinck, omdat ze op dit moment alle steun goed kan gebruiken.” Zo zijn er nog veel verhalen, die hoe klein ook een groot verschil kunnen maken voor wie vandaag een doorgeefvaasje mag ontvangen. (GST)