Doorbraak in dossier Hotel Du Louvre: Bouwpromotor dient nieuwe aanvraag in

Bij het stadsbestuur is een nieuwe bouwaanvraag ingediend voor het bekende Hotel du Louvre. Er wordt dit keer geen tegenstand verwacht en zelfs actiegroep Dement kan zich vinden in afbraak. Schepen Kurt Claeys : “Ik hoop dat dit de definitieve oplossing is voor ene lang aanslepend dossier.”

Het art-decogebouw uit het Interbellum in de Karel Janssenslaan was aanvankelijk een brouwerij en werd omgebouwd tot hotel. Het werd eind jaren ’90 aangekocht door de stad en in 2004, omdat het toen al niet meer te renoveren was, verkocht aan Desimpel Construct. Oostende dacht dat ze van het gebouw af was, maar tot op vandaag is er nog geen nieuwe bestemming. Hotel du Louvre is niet beschermd maar staat wel op de lijst van waardevol bouwkundig erfgoed.

Dat was ook één van de redenen waarom er tegen alle bouwaanvragen sinds 2004 protest kwam. Hotel du Louvre groeide in de loop der jaren uit tot een symbooldossier voor het erfgoed. Politici verdrongen zich om te pleiten voor een snelle oplossing via een sloop of net voor het behoud van het erfgoedpand. Bouwvergunningen werden steevast geschorst na beroep van buurtbewoners, gesteund door de actiegroep Dement.

Afgelopen week is er bij de stad een nieuwe bouwaanvraag toegekomen. Het wordt niet de zoveelste aanvraag want de bouwpromotor kocht immers het pand van de buren die de laatste jaren bezwaar maakten. De buur aan de andere zijde (voormalige horecazaak ’t Groote Huys) staakte eerder al het protest. Het gebouw werd intussen verkocht en krijgt straks wellicht een bestemming als B&B. Daardoor ontstaat er een nieuwe situatie.

Bij de stad en de bouwpromotor bevestigen ze de nieuwe aanvraag die nu wel voor een doorbraak moet zorgen. In Hotel du Louvre komen appartementen en een handelszaak op het gelijkvloers. Het gebouw wordt afgebroken en de gevel wordt gereconstrueerd. Het (aangekochte) gebouw rechts wordt niet ingelijfd maar krijgt een afzonderlijk project: een éénsgezinswoning en handelsruimte. De actiegroep Dement, die de aanpalende buren steunde in hun rechtszaken, reageert woordvoerder Guy Servaes positief.

“Wij zijn nooit a priori tegen een bouwproject geweest. We voerden protest omdat er te diep gebouwd zou worden. Maar van binnen is het gebouw zo rot dat het niet meer te renoveren valt. Het waardevolle zit in de gecementeerde lijstgevel en het uitzicht. Maar ook daar heeft de jarenlange impasse zijn tol geëist. Het cement brokkelt af en dus is het belangrijk dat wat er nog is ook bewaard wordt. Dat kan door van de moulures afdrukken te nemen die na heropbouw terugkeren. De gevel van Hotel du Louvre behoort samen met de gevels van de aanpalende panden tot één geheel en het is ook daarvoor dat wij ijverden.”

Schepen Kurt Claeys (Open VLD), bevoegd voor erfgoed: “Het dossier is volledig verklaard maar moet nog een weg afleggen. Binnenkort start een openbaar onderzoek waarbij het publiek de plannen kan inkijken en nadien geven ook nog allerlei diensten een advies. Vervolgens zal het schepencollege een beslissing nemen. Persoonlijk hoop ik dat dit nu de definitieve oplossing is voor een dossier dat al jaren aansleept. Ik volg het al van nog voor ik in schepen was. En ook Dement is positief. Als alles vlot verloopt dan kan er dit voorjaar een sloop- en bouwvergunning zijn.” (EFO)