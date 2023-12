“Door zware regenval kunnen we nog niet oogsten”: hopscheuten van De Lovie op REO Veiling laten op zich wachten

De Lovie vzw is een sociale organisatie die mensen met een verstandelijke handicap ondersteunt in de Westhoek. De organisatie is al 30 jaar leverancier van primeurhopscheuten. Nu woensdag 20 december zouden ze het ‘witte goud van Poperinge’ op REO Veiling in Roeselare aanbieden, maar de vele regen van de laatste weken gooit roet in het eten.

De Lovie vzw biedt ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren en volwassenen. De organisatie is actief op ruim 30 locaties. “Jammer, jammer… We zullen woensdag 20 december geen primeurhopscheuten kunnen aanleveren op de Reo veiling. De zware regenval, de ondergelopen hopvelden en de niet gekregen koude doucheperiode zorgen ervoor dat de hopscheuten heel voorzichtig aan het ontwaken zijn. We kunnen nog geen scheuten oogsten”, zucht Brigitte Dewulf van De Lovie vzw.

Verjaardag

De organisatie biedt al 30 jaar primeurhopscheuten aan op de Reo veiling. “Wij slagen er reeds 29 jaar in deze technisch moeilijke teelt met mensen met een beperking te realiseren en halen steeds het hoogste label: Fine Fleur en Flanderia. De 30ste verjaardag wordt sowieso gevierd, dat zal nu enkel wat later gebeuren. Wij zijn dankbaar voor de goede samenwerking met de Reo- veiling en met de aankopers voor de horeca. Samen met de keurbroederschap De Witte Ranke en de stad Poperinge promoten wij reeds 30 jaar dit typisch Poperingse streekproduct en bouwen wij mee aan een stevig imago van de Poperingse Hopscheuten”, zegt Brigitte.

“We zijn ook dankbaar voor de hopblokken die we kregen van het t‘ Hoppecruyt. Het zijn mooie planten met veel kleine knopjes. We zien wat dit seizoen zal brengen en we houden jullie op de hoogte van de evolutie van de hopscheutenteelt.”