Door beschadiging waterleiding blijft deel van de Lourdesstraat in Geluwe nog volledig afgesloten

Tijdens nutswerken in de Lourdesstraat in Geluwe, ter hoogte van ’t Stroomke, is tijdens werken in opdracht van Fluvius een waterleiding geraakt. Dit leidde tot het uitspoelen van de fundering over de volledige breedte van de rijbaan. De doorgang in de Lourdesstraat is daardoor volledig afgesloten voor het verkeer. Ook voor voetgangers. Er is een omleiding via ’t Stroomke waar er normaliter alleen plaatselijk verkeer is toegelaten.

De firma APK doet de herstelling van het zinkgat. Het verkeer komende uit de richting van de Dadizelestraat en de brug over de A19 kan door via de Lourdesstraat en ’t Stroomke naar de Menenstraat. Uitgezonderd vervoer vanaf 3,5 ton. Voor hen is een omleiding voorzien.

Ter hoogte van het kruispunt Menenstraat-Lourdesstraat wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Lourdesstraat.

Momenteel is de rijbaan voor onbepaalde duur afgesloten. Het nodige wordt gedaan om de rijweg en de fundering zo vlug mogelijk te herstellen en terug te openen. De aannemer hoopt dat dit lukt tegen komende vrijdag.