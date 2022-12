Doomkerke zet deken Sint-Elooi Gino Vyncke in de bloemetjes

Als gevolg van de coronapandemie, waardoor het verenigingsleven kwam stil te liggen, dateert de laatste Sint-Elooisviering van in december 2018. Aan het einde van de feesttafel werd toen door toenmalig Sint-Elooisdeken Jan Clincke Gino Vyncke als zijn opvolger aangeduid. Ondertussen zijn we drie jaar verder en is het ogenblik gekomen dat Gino de feestneus mag opzetten.

Gino Vyncke is gehuwd met Marleen Mannens. Het gezin kent twee dochters: Sara (†) en Laura. Nu zijn er al twee lieve kleinkinderen. Tijdens zijn actieve loopbaan was Gino tewerkgesteld in de bouwsector. Nu is hij met pensioen.

Het Sint-Elooisfeest vindt plaats op zaterdag 10 december om 8.30 uur bij deken Gino Vyncke in de Bruggesteeweg 41/A in Doomkerke. Alle feestvierders zijn welkom. De deken vraagt geen geschenken mee te brengen, maar een vrijblijvende bijdrage te schenken. Deze zal door hem persoonlijk worden overgemaakt aan een goed doel in Ruiselede, waarvan later bewijs zal worden geleverd.

Om 9.45 uur is er de zegening van de paarden, ruiters en wagens, gevolgd door een gebedsviering voor de leden en de overleden leden van de gilde in de Sint-Caroluskerk. Alvorens omstreeks 13.30 uur aan te schuiven bij de feesttafel in ‘t Haantje, wordt naar traditie een bezoek gebracht aan alle herbergiers in Doomkerke. Ter afsluiting van het feestmaal wordt de nieuwe deken aangeduid. Om 20.30 uur is er avondfeest. Vooraf wordt door het bestuur een receptie aangeboden. (WV)