Doodrijder Jessy (24) en Wibe (25) bekent, proces op 13 september in Rome

8 oktober 2022 stierven boezemvriendinnen Jessy Dewildeman (24) en Wibe Bijls (25), die zwanger was, na een aanrijding. Na ruim een halfjaar is er nu eindelijk duidelijkheid over het proces. Hun doodrijder moet op 13 september voor de rechter verschijnen in Rome.

Behulpzaam als ze waren, wilden Jessy Dewildeman (24) en Wibe Bijls (25) uit Wevelgem in de vooravond van 8 oktober vorig jaar een gewonde automobilist bijstaan. Ze waren op citytrip in Rome en reden met de taxi op de buitenring van de Italiaanse hoofdstad. Hun goedheid werd hen uiteindelijk fataal.

De 38-jarige Francesco Moretti reed hen onder invloed van drank en drugs van de baan, om zonder omkijken door te rijden. Pas later kon de politie hem bij hem thuis inrekenen. Eind februari uitte Evelyne Derumeaux, de mama van Jessy, nog haar ongenoegen over het gebrek aan informatie die ze vanuit Italië krijgt.

“Als families blijven we in het ongewisse achter. Alsof alles in de doofpot is beland”, vertelde ze. “Mentaal ben ik helemaal gebroken. Het is ondraaglijk. Dagelijks word ik met die onwetendheid geconfronteerd en dat weegt zo zwaar.”

Proces

Klaarheid heeft ze vandaag nog altijd niet, maar er is inmiddels wel zicht op een proces. De doodrijder verschijnt namelijk op 13 september voor de rechter. De man zal zich moeten verantwoorden voor onder meer doodslag, rijden onder invloed, vluchtmisdrijf en overdreven snelheid. (JD)