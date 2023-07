Donovan Verhelst schenkt cheque van 1.500 euro aan Kom op tegen Kanker dankzij wijnverkoop

Donovan Verhelst van kinderboerderij De Lange Schuur in Oostende organiseert elk jaar een actie om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. De opbrengst van een wijnactie bedraagt 1.500 euro. De cheque werd overhandigd samen met de leerlingen van het vijfde leerjaar van Sint-Andreas.

De eerste actie werd door Donovan vorig jaar georganiseerd. De inspiratiebron voor een jaarlijkse actie is de beste vriendin van Donovan, Babette. Op haar 26ste werd ze in 2019 geconfronteerd met borstkanker. Uiteindelijk overwon ze de ziekte en kreeg ze een tweede kans. Om het onderzoek naar kanker te steunen besloot Donovan in de bres te springen voor Kom op tegen Kanker.

“In december deed ik mee aan een wijnproeverij in de Oostendse roeiclub”, vertelt Donovan. “Tijdens die proeverij leerde ik de wijnen kennen van het wijnhuis Hacienda Lopez de Haro uit San Vicente de la Sonsierra, een regio in Spanje onder het Tolono gebergte. Ik leerde de vertegenwoordigster van het wijnhuis kennen en we raakten aan de praat. Al snel ging het over mijn wijnactie en zo kwamen we tot een akkoord.”

Het resultaat van de wijnverkoop mag er zijn. Donovan zamelde voor Kom op tegen Kanker maar liefst 1.500 euro in. Het bedrag werd overhandigd in het bijzijn van de kinderen van het vijfde leerjaar van de Vrije Basisschool Sint-Andreas Schapenstraat.

(JRO)