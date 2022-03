Doneeractie voor Tristan uit Nieuwpoort die vecht tegen hersentumor: “Chemokuur van 82 weken”

De zevenjarige Tristan uit Nieuwpoort zit midden een slopende chemokuur van liefst 82 weken terwijl hij vecht tegen een hersentumor. Er werd een doneeractie opgestart voor het gezin, dat moeilijke tijden doormaakt.

“Op vrijdag 17 juli 2020 onderging Tristan een eerste levensreddende operatie, terwijl ik beviel van mijn jongste dochter. De vrees om tegelijk een kind op de wereld te zetten en een te verliezen was enorm”, zegt mama Virginie.

In het voorjaar van 2020 maakte het gezin van Tom Demeyer-Gombeir en Virginie Bonte (38) uit Nieuwpoort een rollercoaster van emoties door. Naast kinderen Amaury (4) en Tristan (7) was mama Virginie in verwachting van jongste dochter Imani (nu 1). Maar er waren flink wat zorgen om Tristan.

“We voelden aan alles aan dat er iets serieus mis was”, zegt Virginie. “Hij was misselijk, erg moe en viel over zijn eigen voeten. Na drie maanden van sukkelen kregen we de spijkerharde diagnose: een hersentumor. Tristan moest meteen naar het UZ Gent voor een operatie. Op dat moment was ik hoogzwanger van Imani. Op vrijdag 17 juli onderging Tristan een riskante maar levensnoodzakelijke operatie van 12 uren lang, terwijl ik op de materniteit beviel van Imani. Mijn grootste vrees werd werkelijkheid: dat de kans reëel was dat ik op dezelfde dag een kindje het leven schonk en een kind zou moeten afgeven.”

Chemokuur van 82 weken

Tristan vocht zich er moedig door, terwijl Virginie met de baby en alle spullen naar zijn kamer verhuisde. Eenmaal thuis moest hij revalideren en veel zaken terug aanleren. In december kwam echter het harde verdict: de tumor was terug. “Op 23 december, ook al zo’n fijne periode, onderging Tristan een tweede operatie”, vervolgt Virginie.

“Deze keer besloot men om in januari meteen ook een chemokuur op te starten. Volgens het protocol van zijn bepaalde tumor een van liefst 82 weken lang. Daar zijn we nu volop mee bezig. Normaal loopt dit af eind augustus. Het is voor Tristan héél zwaar. Hij is moe, zijn lichaam begint moe te worden. Hij zit nu in de zogenoemde ‘onderhoudsfase’, waarbij hij drie weken chemo krijgt en drie weken niet. Maar we gaan wel haast dagelijks naar het ziekenhuis voor revalidatie en controle. Hij krijgt al twee jaar thuisonderwijs en via Bednet.”

Doneeractie voor financieel duwtje

De zorgen om Tristan en talrijke verplaatsingen wegen zwaar door op het gezin. Emotioneel, maar ook financieel. Daarom besloot de familie een doneeractie op te starten. “Ik werkte als zelfstandige in de vastgoedsector maar kan dat al een hele tijd niet meer. Papa werkt zoveel mogelijk voltijds. We zeggen het niet graag maar we hebben het moeilijk, zeker ook in deze tijden. Daarom zijn we blij dat mensen ons zo hard steunen. Ook de school van Tristan zette al eens een actie op poten.” (JH)

Wie het gezin financieel een duwtje in de rug wil geven kan dat via https://www.doneeractie.nl/voor-de-moedige-tristan/-59595.