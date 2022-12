Donderdag arriveren de eerste vijftig vluchtelingen in het noodkamp in Jabbeke. Dat bleek tijdens de infomarkt die het gemeentebestuur maandagavond organiseerde in het plaatselijk gemeentehuis. De bedoeling was om alle bewoners van deze West-Vlaamse gemeente te informeren en gerust te stellen omtrent het vluchtelingenkamp dat Fedasil inricht. “Ik laat mijn dochter niet meer buiten spelen”, reageerde een bezorgde buurtbewoonster.

Op 26 oktober kreeg de Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn een boodschap van de federale regering: er zal een noodopvang voor asielzoekers ingericht worden op de voormalige site van de Civiele Bescherming in de Stationsstraat. Hij probeerde dit nog te verijdelen en vaardigde hiervoor zelfs op 19 november een burgemeestersbesluit uit: de site werd onbewoonbaar verklaard wegens de mogelijke aanwezigheid van het giftige PFAS na blusoefeningen door de Civiele Bescherming.

Belangenafweging

De Belgische Staat en Fedasil zijn hiertegen evenwel met succes een procedure aangegaan bij de Raad van State. Op 7 december schorste een arrest van het burgemeestersbesluit, zodat Fedasil en de Federale Regering de noodopvang kunnen opstarten. “De Raad van State maakte een belangenafweging en oordeelde dat de urgentie van de noodopvang voorrang heeft op de PFAS-problematiek”, zegt Frank Casteleyn.

Nu de beslissing over de inrichting van een vluchtelingenkamp definitief is, wil het Jabbeeks gemeentebestuur zijn uiterste best doen om de noodopvang in goede banen te leiden. “En dit in het belang van zowel onze eigen inwoners als van de toekomstige inwoners van het asielcentrum. We willen duidelijk en helder communiceren”, aldus de Jabbeekse burgemeester.

Het gebouw van de civiele bescherming in Jabbeke, dat zal dienst doen als vluchtelingenkamp. © SVK

Op de infomarkt hadden Fesadil, het Agentschap Integratie en Inburgering, de lokale politie, hulpverleningszone I en het plaatselijk gemeentebestuur elk hun infostandje. Buiten protesteerden enkele leden van de lokale afdeling van het Vlaams Belang, onder wie plaatselijk voorzitter Filip Verhelst en gemeenteraadslid Reinhart Madoc: “Vol is vol, geen extra asielzoekers in Jabbeke” prijkte op hun spandoek.

Syrische gezinnen

Druppelsgewijs kwamen er buurtbewoners op de infomarkt toe. Jeroen Scheir, de opstartmanager van Fedasil, meldde ons dat er donderdag een bus met vijftig vluchtelingen naar Jabbeke komt: “Het zullen in hoofdzaak Syrische gezinnen zijn. Ze krijgen onderdak in de eerste loods, in de kamers waar vroeger leden van de Civiele Bescherming sliepen.”

“Vanaf woensdag is er beveiliging rond het kamp: overdag zullen er drie veiligheidsagenten zijn, ‘s nachts twee. Het was wachten op het personeel van de bewakingsfirma, daardoor liep de komst van de vluchtelingen wat vertraging op. Dit jaar komen er voorlopig geen extra vluchtelingen.”

“In januari wordt het aantal vluchtelingen geleidelijk aan opgebouwd, tot 150 mensen. Ze krijgen allemaal onderdak in diezelfde loods, vanaf februari zullen er ook mensen in 33 tenten van vier personen kunnen ondergebracht worden in de andere loodsen”, aldus Jeroen Scheir.

Tijdelijk kamp

Burgemeester Frank Casteleyn benadrukte dat het een tijdelijk kamp is: “Voor maximaal zes à negen maanden. En de vluchtelingen blijven hier slechts twee à drie weken, tot ze een plaats toegewezen krijgen in een echt asielcentrum. Ze zullen vlug naar Poelkapelle of Sijsele gestuurd worden.”

De Jabbeekse afdeling van het Vlaams Belang protesteerde tegen de komst van het nookamp voor vluchtelingen. © Davy Coghe

“Toch zit ik ook met vragen: er zullen de komende maanden maximaal 500 vluchtelingen bij ons tijdelijk opgevangen worden. Stel dat de instroom nog vergroot: er zitten er bijvoorbeeld al 300 en er komen er nog 250 bij. Wat doe je dan met die overschot van 50 mensen? In een busje naar het Koning Boudewijnstadion voeren?”

Geen inburgering

Liselot Spillebeen, verbindingsofficier bij het Vlaams Agentschap voor Inburgering en Integratie, wees erop dat er door een recente wijziging van het decreet in dergelijk noodkamp geen verplichting meer is tot het volgen van een inburgeringstraject, waaronder taallessen: “Dat kan enkel nog op vrijwillige basis, in het kamp zelf. Vrijwilligers zullen wel activiteiten organiseren voor de vluchtelingen. Maar er zal geen officieel onderwijs verstrekt worden, noch binnen noch buiten het kamp.”

Vooral het feit dat er naast gezinnen minderjarige vluchtelingen naar Jabbeke komen, verontrustte de buurt. Een vrouw, die haar naam liever niet kwijt wou, zei: “Die niet-begeleide minderjarigen zijn hoofdzakelijk jongens van 16 en 17. Wat zullen die in de buurt uitspoken? Hen kun je geen drie weken zoet houden met knutselen en tekenen! Ik laat mijn dochter van tien niet meer buiten spelen!”

Waarop een ambtenaar suggereerde om via de voorziene Facebook-pagina van het kamp vrijwilligers voor activiteiten te ronselen en de buurt te vragen eventueel een oude ping pong tafel te schenken…

Regels

Frank Casteleyn probeerde de bewoonster te kalmeren: “De vluchtelingen hebben er alle belang bij om zich aan de regels te houden. Want anders stopt hun asielprocedure en worden ze naar hun land van oorsprong gerepatrieerd. Dan zijn ze hun brood, bed en bad kwijt!”

Maar de Jabbeekse burgemeester slaagde er niet in de dame te bedaren. Zij fulmineerde: “Twee jaar geleden kregen wij een brief dat we geen eieren van onze kippen meer mochten eten, omdat de Civiele Bescherming PFAS gebruikt had bij blusoefeningen. We mochten zelfs niet op het gras lopen! En nu krijgen we een vluchtelingenkamp naast onze deur! Gelden dezelfde regels voor het giftige PFAS niet voor vluchtelingen? Ze horen niet op die plek!”

“Wij hebben met veel moeite een huis gevonden in deze rustige buurt, binnenkort is de rust verdwenen. Voorlopig ? Het kamp in Sijsele was aanvankelijk ook bedoeld voor zes maanden. Hoe lang zitten er daar al vluchtelingen ? zes jaar?”

Gemengde gevoelens

Buurman Georges Karels had ook gemengde gevoelens: “Een noodkamp in een residentiële buurt met zestig woningen! De waarde van onze huizen zal dalen. Er zijn zes directe buren, van wie de woning paalt aan het noodkamp. De beslissing is zonder inspraak gevallen, boven onze hoofden. Het enige positieve is dat ze nu een kleine, groene bufferzone rond het kamp zullen inrichten…”