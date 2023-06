Donald Debel, Ardooise belleman, schittert in tv-spot Hasseltse jeneverfeesten.

De Ardooise belleman, Donald Debel, is aan zijn TV debuut toe. Hij werd door het stadsbestuur van Hasselt gecontacteerd om om op te treden in een tv-spot waarin de aankondiging gedan wordt van de Hasseltse jeneverfeesten.

Donald Debel doet in deze spot een mirakel waarbij Jezus Christus enkel maar kan blozen. “Christus makte op de bruiloft van Kana van water wijn. Ik zorg voor straffere kost en maak van het water in de Demer echt oude klaren, want dat is de echte Hasseltse jenever’ aldus Debel.

In Hasselt kennen ze Debel want hij is er twee maal per jaar te gast om festiviteiten te openen. Dit is het geval bij de plaatsing van de lenteboom en ter gelegenheid, van de jeneverfeesten, dit jaar op 22 oktober. ‘Die dag speel ik geen marktgendame in Ardooie”. Of hij ook van het Ardooise water in de Roobeek iets straffers kan maken ? “Te slechte kwaliteit”.