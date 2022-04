Don Boscoplein in Torhout wordt voor 360.000 euro heringericht

Het stadsbestuur investeert bijna 360.000 euro, btw inbegrepen, voor de herinrichting en opwaardering van de directe omgeving van de kerk van Don Bosco. Het zogenoemde Don Boscoplein krijgt een frisse look met vooral veel groen. De gemeenteraad keurde het project maandagavond goed.

“Het belang van groenzones was tijdens de voorbije coronaperiode meer dan ooit voelbaar”, aldus schepen Elsie Desmet (CD&V). “We zijn blij binnenkort het Don Boscoplein grondig te kunnen aanpakken. Het ontwerp is het resultaat van een participatietraject met de hele buurt. Landschapsarchitect Green-YD uit Ieper tekende het eindresultaat uit. We willen er een aangename, centrale ontmoetingsplaats voor jong en oud van maken. Een groen rustpunt in de wijk.”

Met veilige wandel- en fietsdoorsteken

De bewoners werden vooraf ruim geïnformeerd en kregen de kans om hun zegje te doen. Met die input ging Green-YD aan de slag. Er werd ook overlegd met de stedelijke jeugddienst, de sportdienst, de dienst mobiliteit en de stedelijke technische dienst.

“We besteden extra aandacht aan een betere toegankelijkheid van het plein door de speel- en ontmoetingsruimtes te verbinden met zachte en veilige wandel- en fietsdoorsteken”, legde schepen Desmet uit. “We voorzien die paden in waterdoorlatende verhardingen. In de buurt van vrije basisschool De Revinze zetten we sterk in op de veiligheid van de kinderen op weg naar school of de opvang. In dat kader hebben we subsidies aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Die bedragen maximum 25.000 euro.”

Nieuwe speeltoestellen voor de kinderen

Het bestaande speelpleintje voor kinderen tot 12 jaar wordt vernieuwd en krijgt andere speeltoestellen, gekoppeld aan een zone ‘natuurlijk spelen’ voor oudere kinderen. Er worden heuvels aangelegd met inheemse planten, waartussen er geravot kan worden. Het aanbod zal tevens toegankelijk zijn voor de minder mobiele jeugd. Recreatief voetballen en basketballen blijft mogelijk.

“We creëren heel wat zitmogelijkheden in de buurt”, aldus Elsie. “Er komen ook picknicktafels en speelse ligbanken. Nabij de kerk worden er bloemenweiden aangelegd. De bestaande asfaltparking ten zuiden van het Don Boscoplein, aan de Revinzestraat, wordt onthard en omgevormd tot een waterdoorlatende grasdalparking. Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.”