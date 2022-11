Don Boscoplein in Torhout wordt heraangelegd

Het Don Boscoplein nabij de kerk van de gelijknamige Torhoutse wijk wordt grondig heraangelegd. De werkzaamheden starten vanaf Nieuwjaar en worden uitgevoerd door de eigen technische dienst van de stad. In een eerste fase komt er op het plein een zachte padenstructuur voor fietsers en voetgangers.

Er is voor de aankoop van de materialen een kleine 20.000 euro voorzien, btw inbegrepen. “De paden zullen de verschillende functies in de groenzone met elkaar verbinden”, aldus schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet (CD&V) tijdens de gemeenteraadszitting van maandag. “Ze zijn waterdoorlatend en doen tegelijkertijd dienst als trage verbindingen. Het zijn verkeersveilige alternatieven om van en naar de vrije basisschool De Revinze te stappen of te fietsen. De kinderen zullen zich autovrij naar de schoolpoort kunnen begeven en in het verkeersvrije deel van de Pastoriestraat de school binnengaan. Langs de paden voorzien we uitgemetselde zitbanken in breuksteen en een aantal stapstenen.”

Parking aan Revinzestraat wordt onthard

Het oude speelplein dat zich op het kerkplein bevindt, wordt een vernieuwd avontuurlijk speelterrein met een divers aanbod aan spelmogelijkheden voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Er blijven zones bestaan om te voetballen en basketbal te spelen. Maar de stad voorziet tevens hoekjes om rustig te verpozen en elkaar te ontmoeten.

“De gemarkeerde bomen op het plein worden gerooid”, vervolgde de schepen. “Het aantal bomen dat verdwijnt, wordt evenwel tot een minimum beperkt en er komen op andere plaatsen nieuwe exemplaren bij. Er zijn ook bloemen- en plantenperken voorzien. In een laatste fase wordt de parking aan de Revinzestraat onthard en vervangen door een waterdoorlatende grasdalparking. We hopen alles af te hebben tegen de komende zomer. Aan het ontwerpplan, opgemaakt door het landschapsarchitectenbureau Green YD, is een ruim participatietraject voorafgegaan.”

Het project krijgt financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie West-Vlaanderen en het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.