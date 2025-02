Don Bosco heeft weer wijkburgemeester

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Don Bosco werd in de lijn van de aloude traditie opnieuw een wijkburgemeester aangesteld. Dat gebeurde door het feestcomité van de wijk. De eer viel te beurt aan de goedgemutste Jan Berton (41) uit de Beukenstraat. Die heeft in De Oefenschool nog in dezelfde klas gezeten als Kristof Audenaert, de échte Torhoutse burgemeester.

25 Uren van Don Bosco

Jan en zijn partner Lynn Verkindere (42) vormen een nieuw samengesteld gezin en hebben in totaal vier kinderen: Jatse (23), Camille (21), Esmée (15) en Marthe (13). Jan werkt bij de stedelijke technische dienst in de afdeling wegwerkzaamheden. In zijn vrije tijd houdt hij van motorrijden en muziekoptredens bijwonen. “Liefst het harde genre”, zegt hij. “Geef mij maar metal.”

Jan kent de wijk Don Bosco op zijn duimpje. Hij is er opgegroeid en woont er nog altijd. Hij was duidelijk geëmotioneerd toen burgemeester Audenaert hem tot wijkburgemeester uitriep.

“Dat doet iets met een mens”, aldus Jan. “Ik zal mijn functie zeker ter harte nemen. Als mensen van Don Bosco met een probleem worstelen, zal ik hen proberen te helpen. Ik ben ook van plan om zoveel mogelijk op de wijkactiviteiten aanwezig te zijn.”

Jan is zeer te spreken over het nieuwe feestcomité van de wijk met Tom Debruyne en Delphine Levrouw als dragende krachten.

“Zij brengen leven in de brouwerij”, zegt hij. “Over enkele maanden blazen ze zelfs de aloude fietshappening De 25 Uren van Don Bosco nieuw leven in.”

De eerste editie van dat evenement had plaats in 1984, toen de parochie haar 25ste verjaardag vierde. De laatste kende haar beloop in 2003. Nu zal de fietsactiviteit hernomen worden, zij het op een nieuwe leest geschoeid.

Jan was tot nu toe geen lid van het feestcomité, maar heeft beloofd om als wijkburgemeester toe te treden. “Ik wil de handen uit de mouwen steken en helpen bij de vele initiatieven die het comité neemt”, zegt hij. “Het is de bedoeling om Don Bosco weer op de kaart te zetten en jong en oud daarbij te betrekken.” (JS)