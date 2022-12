Dominique Persoone zamelt op gala met prinses Delphine geld in voor Virunga park: “Erg dankbaar voor de vele steun”

De Brugse chocolatier Dominique Persoone organiseerde samen met auteur en fotograaf Henk Van Cauwenbergh zaterdagavond in Knokke-Heist een galadiner voor het goede doel. Tijdens het diner werden er twee kunstwerken geveild van onder andere prinses Delphine van Saksen-Coburg. De opbrengst van meer dan 35.000 euro gaat naar het Virunga park in de Democratische Republiek Congo, waar Dominique ook een sociale chocoladefabriek uitbaat. “Het is belangrijk om de mensen daar een job en zo ook een toekomst te geven.”

“Henk Van Cauwenbergh contacteerde mij om samen iets te organiseren voor het Virunga park in de Democratische Republiek Congo. Zelf heb ik daar enkele jaren terug een sociale chocoladefabriek opgericht, waar er met lokale chocoladebonen voor en door de mensen daar aan een eerlijke prijs chocolade gemaakt wordt”, vertelt Dominique Persoone.

“We proberen werkgelegenheden te creëren voor de mensen in het Virunga park, zodat ze ook zelf aan hun toekomst kunnen bouwen”

Zaterdagavond vond het gala ten voordele van het Virunga park plaats in Knokke-Heist. “Tijdens de avond werd er een presentatie gegeven met wat we nu allemaal doen in het Virunga park. In plaats van zomaar geld te geven, proberen we daar werkgelegenheden te voorzien voor de mensen. Op langer termijn is dat stukken beter, want je laat de economie daar draaien en bloeien.”

Kunstwerk van prinses Delphine

Tijdens het diner werden er twee kunstwerken geveild, die 35.000 euro opbrachten. “Een van de kunstwerken is van prinses Delphine van Saksen-Coburg en het andere is van een Zuid-Afrikaanse kunstenaar. Na de veiling kwam ze naar mij en hadden we over het werk dat we daar doen in het Virunga park. Ze zei me dat ze erg trots was en vroeg ook of ze een selfie met mij mocht nemen. Dat was een hele eer, want prinses Delphine is een heel toffe en coole ‘madam’.”



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Dominique Persoone zorgde zelf voor het dessert van de gala-avond. “Het is erg dubbel, want vlak voor het gala kreeg ik een telefoontje van iemand, die in het Virunga park zit nu. Zij moeten daar dagelijks rijst en bonen eten en wij kunnen dan chique gaan dineren. Dat geeft ook een wrang gevoel. We hadden een erg mooie opkomst en de mensen waren ook heel vrijgevig. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar terug organiseren en kan de piloot Anthony Caere, die nu vastzat in het Virunga park er dan wel bij zijn”, gaat Dominique verder. (Lees verder onder de foto)

Het dessert van Dominique Persoone op het gala voor het Virunga park zaterdagavond in Knokke-Heist © Instagram Dominique Persoone

Sociale chocoladefabriek

De opbrengst van de veiling en het gala gaat naar allerlei initiatieven in het volledige Virunga park. “Het gaat niet alleen om onze sociale chocoladefabriek, maar ook om jobs in de koffiesector, bij projecten met chiazaad, elektriciteitscentrales en dergelijke meer. We willen de mensen een job aanbieden om uit de miserie te geraken, die ze daar meemaken. Want nu zien mensen daar soms geen andere mogelijkheid om te overleven dan op olifanten te gaan jagen en het ivoor voor 8.000 euro per kilo illegaal te verkopen. Zo gaat de populatie olifanten ook zienderogen achteruit.” (Lees verder onder de foto)

Dominique Persoone met Emmanuel de Merode en piloot Anthony Caere in het Virunga park. © Instagram Dominique Persoone

Jaren geleden richtte Dominique er een chocoladefabriek op. “Er groeien daar overal cacaobonen, maar de bevolking wist gewoon niet wat ze ermee moesten doen. We hebben toen een opleiding gegeven en sindsdien wordt daar anderhalf ton chocolade per maand gemaakt en verkocht. De nieuwe fabriek, die tien keer groter is, is nu zo goed als klaar. Hopelijk kan die in februari starten en kunnen we nog meer mensen een job geven. Als aandeelhouder halen we daar geen winsten uit. Ik ben heel dankbaar voor wat ik hier al heb kunnen bereiken en wil graag wat terugdoen voor anderen”, besluit Persoone.