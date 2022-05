Dominique Persoone heeft zo zijn eigen redenen om zijn gras niet af te rijden voor ‘Maai Mei Niet’

Chocolatier Dominique Persoone laat ook deze maand zijn grasmaaier even aan de kant staan. Als imker en peter van Week van de Bij wil hij zoveel mogelijk bloemen zien opduiken in zijn gras.

Knack roept in samenwerking met KU Leuven/MijnTuinLab, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur op om deze maand het gras niet af te rijden. Met de actie ‘Maai Mei Niet’ willen ze de natuur een handje helpen, een boodschap die chocolatier Dominique Persoone na aan het hart ligt. “Tuinen met strakke, kort gemaaide pelouses, dat is toch boring?”, vertelt hij aan Knack.be. “Zo nineties, zo passé. Een van de trends nu is dat mensen willen wandelen in hun tuin. Daarin past perfect het idee om paadjes te maaien in je gazon en de rest wilder en langer te laten. Dat contrast is prachtig. Dat zogenaamde onkruid is ongelooflijk mooi. Niet iedereen moet imker worden om de bijen te redden. Stop gewoon met sproeien en leer al die verschillende ‘onkruiden’ appreciëren. Sommige kun je zelfs opeten, zoals paardenbloem en zevenblad.”

Bestuiving

“Ik ben acht jaar imker en bijna even lang peter van de Week van de Bij, die dit jaar focust op ontharding. Als imker heb ik geleerd dat bijen vaak meer voedsel vinden in steden dan op het platteland. Dat is toch crazy? Vroeger hielden alle boeren bijen, nu zijn de mensen blijkbaar vergeten hoe belangrijk bestuiving is. Mijn zoon kweekt allerlei soorten tomaten. Je had zijn serre moeten zien: ze barstte van de tomaten, dankzij de vele bijen in onze tuin. Vroeger was ik niet geïnteresseerd in de tuin, nu steeds meer. Nergens kun je zo tot rust komen.”

Meer informatie vind je op www.maaimeiniet.be.