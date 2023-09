Dominique Persoone dient klacht in bij politie voor dreigtelefoon naar personeel: “Niet de enige die zo’n telefoons krijgen”

De bekende West-Vlaamse chocolatier Dominique Persoone is naar de politie gestapt nadat een van de personeelsleden van zijn winkel van ‘The Chocolate Line’ in Antwerpen een dreigtelefoon kreeg. “Het gaat om een vrouw uit het Antwerpse, die beweert dat ze een stille vennoot is. Ze probeerde de werkneemster de les te lezen en dreigde dat ze zou ontslagen worden. Ondertussen kreeg ik van nog andere zaken te horen dat zij ook al zo’n dreigtelefoons hebben gehad. Wat voor persoon ben je als je een kick haalt uit iemand zo kleineren?”

Enkele dagen geleden stapte de Bruggeling Dominique Persoone, zaakvoerder van ‘The Chocolate Line’ naar de politie van Antwerpen om een klacht in te dienen. Een van zijn werkneemsters had vorige woensdag een dreigtelefoon gekregen. “De vrouw in kwestie, die belde, was duidelijk op voorhand in de winkel geweest. Ze had de namen van op de schorten van onze personeelsleden genoteerd en had gesprekken met andere klanten afgeluisterd en genoteerd”, vertelt Dominique.

Geloofwaardig

“Wat later belt ze naar de winkel en stelt ze allerlei vragen aan de verkoper, die ze dan aan de lijn krijgt. Ze begint haar verhaal met te zeggen dat ze een mysterieuze shopper is, die alles kwam testen. Dan beweert ze dat ze een stille vennoot van de zaak is en vraagt ze om met de gsm terug te bellen naar een Nederlands nummer vanuit een rustigere ruimte omdat ze nog wat vragen heeft. Het begint als een normaal gesprek en het komt allemaal heel geloofwaardig over.”

“Die vrouw beweert dat ze een stille vennoot is, waardoor het geloofwaardig is en je de telefoon niet zomaar durf neersmijten”

Maar het gesprek neemt al vlug een andere wending. “Ze wil constant aangesproken worden als madam en probeert onze collega de les te lezen”, gaat Dominique verder. “Het komt zo streng en geloofwaardig dat je de telefoon niet zomaar durf neersmijten. Er is ook een van onze verantwoordelijken bij gekomen en die heeft een deel van het gesprek kunnen filmen. Uiteindelijk begint die vrouw de persoon echt af te breken en te dreigen dat ze ontslagen zal worden.”

Gestoorde actie

Dominique zit nog altijd vol ongeloof over het telefoontje. “Het is zo absurd dat iemand dat doet. Ik kan er met mijn gezond verstand niet bij dat je dit zou doen. Ik had medelijden met onze medewerkster toen ik het hoorde. Natuurlijk was zij hier in shock van. Moesten ze het niet gefilmd hebben, zou ik het niet geloofd hebben, want het is echt zo’n gestoorde en doorgedraaide actie. Wat heb je hieraan? Waarom doe je zoiets? Welke kick haal je daar nu uit?”

“Waarom doet iemand zoiets? Ik hoop dat de politie die vrouw vindt, want ik wil haar graag confronteren met haar absurde gedrag”

“We hebben dan besloten om een klacht in te dienen bij de politie. Wat moet je anders doen met zo’n telefoontje? We willen ontmaskeren wie hier – met een duidelijk Antwerps accent – achter zit. Ik wil die vrouw graag confronteren met haar absurde gedrag. Hopelijk kan de politie het Nederlandse abonnement traceren naar een persoon. Ondernemen vraagt al zoveel energie en dan krijg je nog zoiets er bovenop.”

Nog andere zaken

“Hoe dan ook is het serieus. De politie had er nog nooit van gehoord en nu blijkt dat we niet de enige zijn. Ik heb vandaag al vele mails en berichten gekregen van andere ondernemers in de buurt, die ook werden opgebeld, meestal door een vrouw maar soms ook door een man en telkens een gesprek in dezelfde trant. Helaas konden anderen dit niet filmen, maar we zijn duidelijk niet de enige die hiermee geconfronteerd werden.”

Voorlopig is The Chocolate Line de enige zaak, die officieel een klacht indiende bij de politie van Antwerpen.