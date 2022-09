Dominique en Julius Persoone verkozen tot Chocolatier van het Jaar

Voor de zevende keer maakte Gault&Millau een selectie van de beste chocolatiers bekend in haar jaarlijkse chocolatiergids. The Chocolate Line van Dominique – vorige week nog onze gasthoofdredacteur – en Julius Persoone werd verkozen tot Chocolatier van het Jaar 2023 voor Vlaanderen.

De Gault&Millau Chocolatier gids brengt zoals elk jaar een selectie van de beste chocolatiers op basis van diverse blinde degustaties. Ook dit jaar viel op hoe Belgische en Luxemburgse chocolatiers zoeken naar de beste chocoladebonen ter wereld, die ze steeds vaker van ‘boon tot bar’ verwerken in hun ateliers. Duurzaamheid speelt in deze sector duidelijk een steeds grotere rol. De Gault&Millau inspecteurs ontdekten weer een aantal nieuwe adressen en daaruit werd de “Discovery of the Year” Award winnaar gekozen. Daarnaast bekroonde Gault&Millau traditiegetrouw drie chocolatiers met de titel ‘Chocolatier of the Year’. Voor Vlaanderen werd dat The Chocolate Line.

Sexy ambacht

De officiële uitleg is als volgt: “Dertig jaar is Dominique Persoone met The Chocolate Line als pionier en grensverleggende chocolatier hyperactief. Zo lang zelfs dat hij zijn naam al deelt met die van zijn zoon Julius die als tweede generatie zijn intrede heeft gemaakt. Om samen met zijn vader de waarden van The Chocolate Line te bestendigen en in zijn schaduw mee te genieten van deze Award. Dominique Persoone maakte het ambacht sexy. Een begrip dat hij trouwens vaak zelf gebruikt om te benadrukken dat chocolade hip, cool en verleidelijk kan zijn. En om aan te tonen dat zijn relatie met chocolade naast professioneel vooral passioneel is en appelleert aan de chocoladefreak die samen met hem graag terugkeert naar de roots. Dat laatste woord neemt hij letterlijk. Hij werkt onder meer met de opbrengst van eigen cacaoplantages in Mexico en is in ons land één van de wegbereiders van het boom tot reep gedachtegoed. Daarvoor engageert hij zich met lokale boeren en een deel van de opbrengst vloeit in Mexico terug naar plaatselijke dierenzorg.”

Sinds een tijdje zet Julius ook zijn schouders onder het bedrijf van zijn vader. © GF

Dankzij het team

Dominique Persoone, die momenteel in Mexico vertoeft, reageerde alvast bijzonder opgetogen via Instagram: “Een mooier cadeau voor de dertigste verjaardag van The Chocolate Line kon ik me niet voorstellen. Dit konden we alleen maar bereiken dankzij de inzet van ons team! Tijdens de eerste coronagolf was er veel onzekerheid, ons productieteam is toen bijna helemaal vertrokken. Ik heb toen mijn zoon Julius de kans gegeven om als chef van het atelier een hele nieuw groep te creëren en kijk… Bijna twee jaar later: wereldniveau. Wat een erkenning!

