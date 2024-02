Dominique Deruddere is peter van Lions Droomfabriek

De 55 Lionsclubs van West- en Oost-Vlaanderen zetten hun schouders onder een bijzonder project waarbij wensen van kinderen, mensen met een beperking en ouderen worden gerealiseerd. De bekende cineast Dominique Deruddere is peter van de actie.

De ‘Lions Droomfabriek’ loopt al enkele jaren bij de Lions Denderleeuw, de serviceclub van Hans Rottiers. “Sinds ik gouverneur ben van district 112 van West- en Oost-Vlaanderen breidde ik die actie uit naar onze 55 clubs met 2000 leden. Het project loopt meerdere jaren en schiet nu uit de startblokken.” Voor de Lions Droomfabriek zullen de Lions dromen realiseren. “Die zijn afkomstig van kinderen met een minder goede sociale achtergrond, mensen met een beperking of ouderen die vereenzamen. Dat sluit nauw aan bij onze doelstellingen om mensen te helpen en onze slogan ‘we serve’.”

Veel acties

“De dromen zullen we doorsturen naar onze clubs om ze verder uit te werken of we zullen ze met de financiële steun van de clubs zelf realiseren”, duidt ook Patsy Kiekens, secretaris-generaal van de Lions België en actief bij Lions BO4 in Oostende. Er zijn al dromen aangemeld en gerealiseerd. “Iemand vroeg om Bumba te ontmoeten. We hebben het meteen open getrokken en het voor een hele groep georganiseerd. We werken ook aan een project waarbij G-sporters Kevin De Bruyne zullen ontmoeten en organiseren een boodschappenronde voor ouderen. Er is ook een samenwerking met Club Brugge, Anderlecht en Gent waarbij kinderen samen met de voetballers op het veld komen”, luidt het.

Andere acties komen er voor kinderen die nog nooit de zee zagen en mensen met een beperking die willen zingen met Bart Peeters. Anderen krijgen een opleiding in circustechnieken of een motortocht. “Nooit alleen voor de aanvrager, maar steeds voor een groep mensen”, duidt men.

Peter Dominique

Dominique Deruddere aanvaardde het peterschap en kreeg alvast lof: “Ik kende vooraf niets van hun acties, maar toen ze me vroegen als peter heb ik beslist om het te doen. Als ik daarmee anderen kan helpen, leen ik graag mijn bekendheid om de actie meer ruchtbaarheid te geven. Misschien moet ik ook wel aanwezig zijn op de vervulling van de dromen of erover spreken. Dit is een fijn initiatief met concrete acties en dat steun ik graag.”

Meer info en inschrijven via www.lions-droomfabriek.be