Dominique Dehaene is nieuwe directeur van Special Olympics: “Van zo’n job droom ik al lang”

Dominique Dehaene sneed een nieuw professioneel hoofdstuk aan na negen jaar als woordvoerder en manager bij Belgocontrol, wat nu skeyes heet. Sinds kort is hij aan de slag bij Special Olympics Belgium (SOB). Voor Dominique vormt deze nieuwe job een ideale mix van zijn passie voor sport en zijn sociaal engagement.

Het leven veranderen van mensen met een verstandelijke beperking door middel van sport en hun sociale inclusie bevorderen. Dat is de missie van Special Olympics sinds de oprichting in 1968 door Eunice Kennedy Shriver, in de VS. Special Olympics is intussen actief in 193 landen, met meer dan 5,5 miljoen atleten met een verstandelijke beperking. Begin oktober verwelkomde Special Olympics Belgium een nieuwe directeur: Dominique Dehaene.

Dominique is 47 jaar, afkomstig uit Ieper en hij woont met zijn gezin sinds tweeënhalf jaar in Dranouter. Hij is getrouwd met Sofie Deparcq (46) en samen hebben ze drie kinderen: Mauro (19), Quintus (17) en Victoria (13). Dominique heeft een ruime ervaring in zowel de publieke als de privésector met functies in communicatie, corporate affairs en organisatieontwikkeling.

Skeyes

Na iets meer dan negen jaar trok hij de deur van luchtverkeersleider skeyes achter zich dicht. “Ik heb daar op een positieve manier afscheid kunnen nemen”, vertelt Dominique. “We bezoeken om de zoveel tijd alle regio’s waar er zich luchthavens bevinden en op mijn laatste dag waren dat Kortrijk en Oostende. Een afsluiter dicht bij huis dus. Het was soms bewogen, maar ik vond het vooral een boeiende en leerrijke periode.”

“Het is een warme en familiale omgeving om in te werken”

Dominique is inmiddels gestart aan een nieuw hoofdstuk in zijn professionele loopbaan. Hij volgt An Caers op als directeur bij Special Olympics Belgium. “Ik hoopte al mijn hele carrière om iets in de sportsector te doen. Ik loop heel graag en ben een sportliefhebber in hart en nieren. Dit aspect gekoppeld aan de sociale meerwaarde, een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking, zorgde ervoor dat ik enorm gemotiveerd was om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Binnen ons eigen gezin heeft onze oudste zoon Mauro autisme en is mijn vrouw al acht jaar actief bij de Vlaamse Vereniging Autisme.”

Sint-Pieters-Woluwe

Het hoofdkantoor van SOB bevindt zich in Sint-Pieters-Woluwe. “Ik maak elke dag de verplaatsing vanuit Dranouter. De eerste week kwam er een tsunami aan informatie op me af, maar dat heb ik graag. Het team in Sint-Pieters-Woluwe bestaat uit 15 tot 20 medewerkers. Stuk voor stuk gedreven mensen die allemaal hetzelfde nobele doel voor ogen hebben. Het is een warme en familiale omgeving om in te werken.”

“Voorts doen we een beroep op de vele vrijwilligers. Alles samen toch 11.000 mensen die zich belangeloos inzetten. We zijn een vzw die losstaat van het BOIC en afhankelijk is van fondsen. Het is dus belangrijk om voldoende visibiliteit te hebben. Alle nieuwe sponsors en giften zijn altijd welkom.”

Meer dan sporten

“Er zijn ongeveer 20.000 atleten, verspreid over alle sporten. Er zijn ook specifieke sporten zoals bijvoorbeeld bocce. Het doel is om sport te promoten, maar het gaat ook verder. Zo is er het Healthy Athletes Program en willen we werk maken van inclusie. We werken ook nauw samen met gelijknamige vzw’s uit andere landen op Europees en internationaal vlak. Zo is het hoofdkantoor van de internationale poot in Washington D. C.. Alle aspecten samen zorgt voor een gevarieerd takenpakket.”

Dominique zal ook veldwerk doen. “Zo leer je alles en iedereen nog beter kennen. De G-sport in België is aan een opmars bezig en dat juichen we toe. Onze zoon Mauro voetbalt bij de G-Cracks van KVK Westhoek. Met SOB organiseren we regelmatig evenementen. Onze jaarlijkse Special Olympics in het hemelvaartweekend vormen het grootste. Volgend jaar is La Louvière aan de beurt. Eind dit jaar organiseren we nog een internationaal futsaltornooi in Roosdaal. Er zijn ook vierjaarlijkse Zomer- en Winterspelen. De volgende Winterspelen zijn in 2025 in het Italiaanse Turijn”, geeft Dominique nog mee.

Meer info: special-olympics.be