Dominik leeft voor én door muziek en speelt nu ook bij The Rumours

Het leven van Dominik Vande Kerkckhove staat volledig in het teken van muziek. De Doomkerkenaar begon als negenjarige in de muziekschool, is lid van de harmonie en de AccoMusicBand – waar hij zijn latere vrouw leerde kennen… – en speelt nu ook in de band The Rumours, waarmee hij deze zomer een paar keer optreedt.

Dominik Vande Kerkckhove (43) is getrouwd met Griet Vandaele. Ze wonen met hun kinderen Elena (8) en Anna (6) in de Krommekeerstraat in Doomkerke. Hij werkt als verkoper-magazijnier bij Auto-Elektro De Smet in Kanegem. Zijn leven heeft één rode draad: muziek.

Dat was al zo als peuter: hij trommelde op dozen van ijscrème, op conservenblikken, op blokjes… “En toen ik negen was, begon ik aan drie jaar muziekschool, waaronder algauw piano, via Regina Goethals zaliger en buurvrouw Hilda Rubens. Daarna volgde ik tot mijn zestiende vier jaar piano. In 1997 deed ik een jaartje tuba, maar dat bleek niet mijn ding.”

Een zekere Griet

“In datzelfde jaar kwam Frederiek Lema me vragen om toe te treden tot de harmonie Sint-Cecilia, voor percussie. Drie jaar later kwam Wim Lasoen, de broer van de bekende Isolde, hier drumles geven in de muziekschool. Dat heb ik zes jaar gevolgd, elke maandag. In 2006 begon ik aan een opleiding accordeon: nog eens zes jaar, en moeilijker dan slagwerk, bij dirigent Noël Vangaever van de Pittemse AccoMusicBand. Ik heb accordeon gespeeld tot 2020. Dertien jaar lang, dus.”

“Bij die formidabele Pittemse band – die nog de naam de Petras kreeg – speelde toen ook een zekere Griet Vandaele. We leerden elkaar daar kennen en werden in 2009 een koppel. ‘Liefde voor muziek’ werd dus ‘liefde door muziek’… Met die groep hebben we trouwens echt fantastische zaken meegemaakt. Een twaalftal optredens per jaar, tot in Lourdes en Polen. Een hechte vriendschapsband, met beklijvende ervaringen. Onvergetelijk.”

“Ik ben nu 23 jaar drummer, zittend bij de harmonie en als trommelaar op de baan. Met elk jaar ons aperitiefconcert, het lenteconcert, de 11-juliviering en de herdenking van Wapenstilstand. Ook als lid van het Klein Muziekske tijdens de rommelmarkt op 1 mei en de Sint-Elooivieringen in Ruiselede en Doomkerke. En ik stond als percussionist ooit op het podium met Isolde Lasoen!”

Groot succes

“En vorig jaar kwam daar nog iets bij: ik deed als drummer eenmalig mee met The Rumours, een groep die in 2019 was opgericht. Het optreden werd een groot succes en krijgt dit jaar een vervolg: op 12 augustus hier op het Parkfeest, en op 2 september voor de viering van vijftig jaar Pervol volleybalclub. Telkens met een playlist van anderhalf uur. En dan is er natuurlijk nog ons jaarlijks optreden met de harmonie naar aanleiding van de Vlaamse feestdag, op 9 juli. We kijken er reikhalzend naar uit en repeteren intens op De Zolder.”

Toen samen muziek maken niet kon wegens corona, sloeg Dominik een ander pad in: “Een beetje gaan lopen, via Start to Run. En dat werden almaar langere afstanden…” Ook daarin zat muziek: nu loopt hij al de marathon.