Dominiek Savio in Gits vangt Oekraïense vluchtelingen met beperking op: “Schuilen is moeilijk als je niet mobiel bent”

Sinds woensdag verblijven vijf Oekraïense vluchtelingen in Dominiek Savio. Twee leden van het gezin uit Lviv hebben een beperking. Ze kwamen via een Brugse docente met Oekraïense roots in Gits terecht. “Je vertrekt zonder te weten waar naartoe, het is een mirakel dat we hier beland zijn. De warmte en betrokkenheid van de medewerkers zijn ongelooflijk.”

Bijna drie miljoen mensen vertrokken de voorbije weken uit Oekraïne om de oorlog te ontvluchten. In België probeert de overheid die stroom via Brussel te coördineren, maar er zijn ook inwoners die via eigen contacten mensen onthalen. Zo arriveerde Nadia (72) met haar kinderen Lilia (46), Anatoli (36) en Jeanette (38) en kleindochter Violetta (10) via een Brugse docente in Dominiek Savio in Gits.

“We hebben lang getwijfeld om te vertrekken uit Lviv”, vertelt Jeanette. Haar moeder is slecht ter been en zus Lilia en broer Anatoli hebben een lichamelijke beperking. “Telkens het luchtalarm afging, moesten we uit schrik voor bombardementen vluchten naar de kelder van het appartement. Maar dat gaat moeilijk als je niet mobiel bent. Ik heb soms noodgedwongen mijn zus in de badkamer moeten verstoppen omdat daar de sterkste muren staan. Uit angst voor een aanval zijn we dan toch vertrokken.”

Het gezin betaalde een plaatselijke chauffeur, die hen met een aangepaste bus over de grens naar het Poolse Krakau bracht. Daar konden ze gratis in een hotel verblijven. “Je vertrekt zonder te weten waar naartoe. Het is verschrikkelijk om alles achter te laten en niet te weten wanneer we opnieuw naar huis kunnen terugkeren”, vertelt Jeanette geëmotioneerd.

“Wat zal er van ons appartement en van onze stad overblijven? Onlangs waren er bombardementen dicht bij onze buurt, er zijn daarbij 35 mensen overleden.”

Sterke familie

Tijdens de vlucht onderhield Anatoli contact met Svitlana Musina. De Brugse docente heeft Oekraïense roots en leerde het gezin enkele jaren geleden kennen tijdens een uitwisselingsproject. “Mijn studenten en ikzelf waren onder de indruk van de sterke familie. Sindsdien bleef ik in contact met Anatoli. Toen ik te horen kreeg dat ze op de vlucht waren, heb ik Hiking 4 Children benaderd.”

De organisatie uit Oostende brengt geregeld voeding en kledij naar de Poolse grens met Oekraïne. De betrokken vrijwilligers gingen akkoord om het gezin van Jeanette mee te brengen, dat doen ze enkel als er zekerheid bestaat over de huisvesting. “Het plan was om hen ooit eens thuis te ontvangen en als toerist rond te leiden in Brugge. Door een vreemde kronkel in de geschiedenis hebben ze Brugge nu gezien als vluchteling”, zegt Svitlana.

Via ergotherapeute Hilde Pitteljon zocht ze contact met Dominiek Savio, dat besliste om het Oekraïense gezin op te vangen. “Een mooi verhaal als tegenwicht voor het gruwelijke oorlogsnieuws.”

Administratie in Brussel

“De komende week zullen we het gezin vaccineren en de administratie in orde brengen”, vertelt coördinerend directeur Kaat Delrue. “Het is jammer dat dat niet op lokaal niveau georganiseerd kan worden, nu moet dit gezin naar Brussel om er in de rij aan te schuiven. We zullen hen ook snel integreren in onze werking en een school zoeken voor Violetta.”

(LV)