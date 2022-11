Dominiek Savio Gits ontvangt XIU-prijs voor inzet rond verkeersveiligheid

Tijdens de vijfde nationale fluodag op 8 november mocht Dominiek Savio de XIU-prijs in ontvangst nemen als erkenning voor hun inzet rond verkeersveiligheid. Ze worden hierbij aangemoedigd door de provincie, de gemeente en de politiezone RIHO. De initiatiefnemers blijven hameren op zichtbaarheid in het verkeer.

“Ook al vallen er minder gewonden dan voor de coronaperiode, toch is elk slachtoffer er een te veel. Gits werd uitgeroepen tot XIU-graag-gemeente. We houden halt in telkens één provincie om het belang van de zichtbaarheid in het verkeer in de kijker te zetten, zeker voor fietsers en zeker nu de dagen weer donker worden”, klinkt het bij de organisatie.

De fluokoers ging van start op het sportveld van Dominiek Savio waar de leerlingen van het secundair onderwijs zoveel mogelijk rondjes reden rond het sportveld. “Wanneer de leerlingen naar huis vertrokken, werd de koers verder gezet op het kasteelplein door de jongeren die intern verblijven maar zeker ook door bewoners, lokale partners van Bikes4all, medewerkers en sympathisanten. Met zijn allen gaven ze het beste van zichzelf om hun steentje bij te dragen in het zichtbaarheidsverhaal. Dominiek Savio is overtuigd van het belang van maximale zichtbaarheid in het verkeer. Niet alleen de veiligheid van fietsers en voetgangers is belangrijk maar ook de zichtbaarheid van rolstoel- en scootergebruikers. We ontvingen dit jaar de XIU-prijs omdat we beloond werden voor onze bijdrage aan een verkeersveiligere samenleving en daar zijn we enorm tevreden mee”, besluiten ze trots. (EVG)