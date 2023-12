Dominiek (47) bereikt belangrijke mijlpaal met bezoek aan 150ste land: “Altijd met bewoners op stap”

Dominiek Druart is een Wervikse wereldburger. Vanuit zijn reis- en cultuurhuis Buddhas vertrekt hij om de zoveel tijd voor een verre trip. Eind november bezocht hij zijn 150ste land: Venezuela. Hij zet zich op cultureel vlak ook sterk in voor de Tabaksstad als organisator van de Tabaksfeeverkiezing en als bestuurslid van de Cultuursmakers. Daarnaast geeft hij ook geregeld reisadvies en doet hij lezingen.

De situatie in Venezuela lijkt erbarmelijk: hyperinflatie – broden werden op een gegeven moment gekocht met kruiwagens vol geld –, gigantische migratie (zowat 5,5 miljoen mensen zouden het land ondertussen verlaten hebben) en ook een heel slechte score op de World Press Freedom Index – Venezuela bekleedt de 159ste plaats en doet het zo slechter dan landen als Wit-Rusland, Afghanistan en Libië. Dat resulteert in duidelijke code rood qua reisadvies van de meeste landen. Toch dacht de Wervikse wereldburger Dominiek Druart (47) dat een reis naar Venezuela eind november moest kunnen.

Uit het slop

“Venezuela geraakt stilaan wel uit het slop”, nuanceert Druart. “In 2021 voerde de regering de Amerikaanse dollar in, waardoor de economie al iets stabieler is. De hyperinflatie is er wel nog steeds en is nog altijd een van de hoogste ter wereld. Kijk, de reis paste nu gewoon goed in mijn planning. Ik had me vooral vooraf goed geïnformeerd en ging met mensen die er wonen op stap, iets wat ik altijd probeer te doen.” Druart heeft na de vele reizen die hij al ondernam genoeg ervaring. Hij spreekt bovendien goed Spaans, gezien hij getrouwd is met de Peruviaanse Katia, die hij leerde kennen in Boedapest tijdens een reis in Hongarije.

“Ik ben nu bijna 30 jaar aan het reizen en ben van plan het nog lang te doen”

“In Venezuela bezocht ik de Ángelwaterval, met bijna een kilometer de hoogste waterval ter wereld. Daarnaast passeerden ook Caracas en de mooie noordkust de revue”, zegt Dominiek. Hij behaalde met de reis een unieke mijlpaal: ondertussen kon hij al 150 van de 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties van zijn bucket list schrappen. “Al is het eigenlijk pas twee jaar geleden dat ik ben beginnen te tellen. Ik ben nu bijna 30 jaar aan het reizen en ben van plan het nog lang te doen.”

Buddhas

Alle erkende landen bezoeken is op zich geen doel, maar als Druart aan dit tempo verder doet, bestaat de kans wel dat ook die mijlpaal ooit bereikt wordt. Nochtans kreeg hij het reizen niet met de paplepel mee: “Ik kreeg de reismicrobe niet te pakken via mijn familie, of toch alleszins niet het verre reizen. Toen ik 17 was, dat was midden jaren 90, deed ik mijn eerste vliegtuigreis naar Turkije en het jaar erna reisde ik al naar Vietnam. Sindsdien onderneem ik elk jaar, gewapend met mijn camera (waarmee hij reportages maakt voor zijn website en als toevoeging bij zijnn lezingen, red.) een verre reis.”

Sindsdien woonde Druart al eens vier jaar in Thailand en woonde en werkte hij ook voor een langere periode in Peru. Toch is de Speiestraat in de Tabaksstad uiteindelijk zijn uitvalsbasis geworden. Hij heeft er het reis- en cultuurhuis Buddhas waar hij al zijn internationale contacten ontvangt en ook zijn reisadvies deelt. Bij hem thuis vind je een grote collectie aan memorabilia die hij verzamelde tijdens zijn reizen, alsook een grote muur vol reisfoto’s. Dominiek Druart is een mens die openstaat voor alle culturen, zo blijkt. Toch is hij zijn eigen, heel lokale, cultuur niet vergeten. Druart zette onder andere de tabaksfeeverkiezing in Wervik verder wanneer die dreigde er mee op te houden toen ook het Oogstfeest stopte. Daarnaast maakt hij ook deel uit van de Cultuursmakers Wervik. Hij richtte bovendien 22 jaar geleden het Kortrijkse Reiscafé Antipode op en is ook enthousiasteling bij het Brugse reisbureau Wegwijzer.

My World Trips

Van de inheemse stammen in Ethiopië en Papoea-Nieuw-Guinea, langs de Pamir-highway in Tadzjikistan, tot het huidige oorlogsgebied in Oekraïne en Palestina. Wat brengt de volgende verre reis? “Volgend jaar ga ik naar Angola”, blikt de Wervikaan vooruit. Dan wordt nummer 151 dus een feit.