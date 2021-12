Domien Devos uit Roeselare laat je meekijken naar de vogels in zijn tuin

Sinds jaar en dag is ‘gardener’ Domien Devos (33) verzot op alles wat met de natuur te maken heeft. Vooral vogels boeien hem mateloos. Onlangs installeerde hij een livestream waardoor je 24 op 24 uur de merels, koolmezen of zanglijsters in zijn tuin kunt spotten.

De roots van deze natuurfreak liggen in de Westhoek maar hij woont al bijna 30 jaar in het Roeselaarse. “Na mijn middelbare studies ben ik onmiddellijk op de arbeidsmarkt terechtgekomen. Het land- en tuinbouwgebeuren zijn altijd mijn branche geweest”, glimlacht Domien, die sinds 2011 als gardener bij de tuindienst werkt.

“De liefde voor de natuur kreeg ik met de paplepel mee. Mijn vader was erdoor gefascineerd en liet me als zesjarige al kennismaken met de verschillende vogels die in de struiken of bomen van onze tuin vertoefden. Toen ik iets ouder was, heb ik me er helemaal in verdiept en die microbe heeft me nooit meer losgelaten.”

Domien kweekt zelf postuurkanaries. “Vorige week stond ik normaal op de Gouden Ringshow maar door corona mocht die niet doorgaan. Ik ben zowel actief medewerker van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie als van de vzw Natuurpunt.”

Trektelling van vogels

“Sinds een viertal jaar houd ik me in West-Vlaanderen bezig met de trektelling van vogels. Vanaf half augustus trekken verschillende soorten van Noord naar Zuid-Europa, met bestemming Spanje, de straat van Gilbraltar of Marokko. Tijdens de eerste weken van die trek staan op ongeveer 150 plekken in België vogelspotters die met een verrekijker in aanslag, de verschillende soorten tellen die voorbijkomen. Meestal vind je mij op Hooglede-berg.”

“Het herkennen van elke soort is natuurlijk niet evident. Tegenwoordig zie ik vlot aan de manier van vliegen, de grootte, kleur of bepaalde kenmerken welke vogels passeren.” Door intensieve landbouw en veeteelt is de vogelpopulatie de voorbije jaren geslonken. “De haver- en tarweteelt is verveelvoudigd en door het gebruik van pesticiden sterven bepaalde vogelsoorten langzaam uit. De zanglijster en grote lijster komen heel wat minder voor. Door het intensief bestrijden van de buxusmot zie je de huismus en ringmus nog zelden. Zij eten die larven om hun jongen op te kweken.”

Hype uit Amerika

Sinds kort filmt Domien met een webcam de vogels in zijn tuin. “Deze hype komt uit Amerika. Bewoners van een woon-zorgcentrum of kinderen die in een leefgroep of op een appartement wonen, hebben vaak geen tuin. Deze livestream birdfeeder kun je gewoon op je laptop of smart-tv laten afspelen. Op die manier horen en zien mensen de vogels in mijn tuin bezig en hebben ze het gevoel dat ze midden in de natuur zitten. Vooral in deze onzekere tijden werkt zoiets ontspannend.”

Ondertussen waren er al 14 verschillende vogels te spotten, wat heel uitzonderlijk is voor een tuin in het centrum van Roeselare. “Vooral koolmezen en pimpelmezen komen vaak langs. Onlangs zaten een tiental Turkse tortels op de voederplank, die bijna heel de voedselvoorraad hadden geplunderd.”

Mensen hebben zo het gevoel dat ze midden in de natuur zitten

“’s Morgens vul ik de voederbakjes bij. Je vindt er zelfgemaakte cupcakes, gemaakt van plantaardig vet gemengd met pindanoten, zonnebloempitten en gewone zaadjes. Er hangt ook een vierkante blok met meelwormen en muesli. Zonnebloempitten trekken vooral groenlingen aan. De camera heb ik gecamoufleerd om de vogels niet af te leiden. Die blijft er normaal hangen van begin november tot eind maart.”

In de zomer gaat Domien vaak op pad in verschillende natuurgebieden waar hij filmpjes maakt van bepaalde soorten en die ook op het net zwiert.

De vogels in de tuin van Domien kan je hier live bekijken