Dolle beestenboel in Kortemark: opnieuw schapen op wandel in centrum

In het centrum van Kortemark gingen woensdagavond opnieuw enkele schapen op wandel. Deze keer ging het om bijzondere moeflon schapen die in het midden van de weg liepen. De dieren raakten zelf terug naar de weide.

Rond 22.00 uur was het voor bestuurders die in de Stationsstraat van Kortemark passeerden even flink schrikken. Twee uit de kluiten gewassen moeflon schapen, waarvan sommige exemplaren grote kenmerkende hoorns hebben, liepen er plots op straat.

De dieren waren ontsnapt in een weide in de buurt. De eigenaar werd verwittigd en de schapen konden terug naar hun weide gebracht worden. Deze keer werd de politie niet verwittigd. De politie Polder kreeg de afgelopen twee weken wel al diverse oproepen voor uitgebroken dieren in de regio.

Honden en wallaby

Enkele keren ging het om een hond maar 12 dagen geleden liepen ook al vijf uitgebroken schapen rond in Kortemark. Toen zwierven ze overdag rond in de Firmin Deprezstraat en de Handzamestraat en werd de politie wel verwittigd om de dieren te helpen vangen.

In buurgemeente Vladslo huppelt nog altijd de ontsnapte wallaby Skippy rond ter hoogte van het Praetbos. Ook daar is de politie al bij geweest enkele dagen geleden en konden ze het dier tot op een afstand van een meter naderen maar kon het dier alsnog ontsnappen. Gelukkig gebeurden nog geen ongevallen met ontsnapte dieren.

(JH)