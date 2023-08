Dolce Petanque Trophy viert culinaire uitmuntendheid en stimuleert verbindingen binnen de horeca in Knokke-Heist

De Dolce Petanque Trophy, het zomerevent van Dolce World vond plaats op het prachtige strand van Blue Budha Beach in Duinbergen. Het evenement vormt een inspirerende zomerbijeenkomst die zowel horecaprofessionals, jong talent als foodliefhebbers samenbracht voor een onvergetelijke dag vol kameraadschap en competitie.

Evenement met twee doelen

“Wat begon als een zomernetwerk voor chefs is uitgegroeid tot een krachtige samenwerking, versterkt door de Chaîne des Rôtisseurs. De Dolce Petanque Trophy heeft als doel verbindingen binnen de horeca te bevorderen en de kunst van culinaire uitmuntendheid te vieren. Door dit partnerschap heeft het evenement zijn bereik vergroot en worden zowel doorgewinterde professionals als gepassioneerde fijnproevers verenigd op dit opmerkelijke zomernetwerk”, aldus organisator Ilse Duponcheel.

“Het hoogtepunt van de dag was de traditionele cochonet-werpceremonie om 11 uur die het officiële begin van het jeu de boules-tornooi inluidde. Dit jaar viel de eer van het gooien van de cochonet te beurt aan Britt Van de Walle, een uitzonderlijk getalenteerde jonge Belgische chef-kok. Britt studeert aan Vives Culinary Arts Brugge en is de 2023 geselecteerde Jeune Rôtisseur voor België – een bewijs van de inzet van het evenement om jong talent in de culinaire wereld te stimuleren.

Britt werd bij deze gedenkwaardige gelegenheid vergezeld door Archibald Deprince, gewaardeerd chef-kok van Château Bourglingster Luxemburg en gerenommeerd Bocuse D’or-coach voor België. De aanwezigheid van het duo voegde prestige en opwinding toe aan het evenement, omdat zowel Dolce als de Chaîne zich verenigen om jong talent te steunen in hun culinaire inspanningen.

In de toekomst zal Britt Van de Walle België met trots vertegenwoordigen tijdens de komende Internationale Jeune Rôtisseur-wedstrijd in Istanbul in oktober. De Dolce Petanque Trophy biedt haar een uitstekend platform om de steun te krijgen van collega-professionals en het publiek.

Meer dan een tornooi

In de geest van kameraadschap en passie voor de culinaire kunsten is de Dolce Petanque Trophy meer dan alleen een tornooi. “Het is een viering van talent, toewijding en de geneugten van de gastronomie. De editie van dit jaar was opnieuw een onvergetelijk evenement, dat verbindingen stimuleert en de volgende generatie culinaire sterren inspireert. De prijsuitreiking werd bijgewoond door schepenen Nick Wenmaekers en Bert Debrabandere. Daarna volgde een avondevenement in Lebeau 19 in de Zoutelaan. Deelnemers en toeschouwers konden alvast terugblikken op een spannende dag vol petanque, culinaire hoogstandjes en verrijkende netwerkmogelijkheden.”