Dokterspraktijk Heule-Watermolen verhuist naar historisch pand

In 2024 verhuist de dokterspraktijk in Heule-Watermolen naar een gerenoveerd, historisch pand 200 meter verderop in de Izegemsestraat. Het 252 jaar oude pand is sinds 2004 een beschermd monument dat al geruime tijd staat te verkommeren. In het najaar starten de renovatiewerken en in de loop van 2024 nemen de drie huisdokters er hun intrek.

De dokterspraktijk kocht het historisch pand dat volgens de akte dateert van 1770. Het is een ‘laat-18de-eeuwse architectuur’ kenmerkend door onder andere zijn verankerde baksteenbouw onder een zadeldak met Vlaamse pannen. De laatste eigenaar zag af van zijn plannen voor de bouw van drie wooneenheden onder éen dak.

Vijf dokterspraktijken

In het historisch pand komen vijf dokterskabinetten. “Iedere dokter krijgt elk een eigen kabinet”, vertelt dokter Pieterjan Debbaut. ‘Daarnaast voorzien we een kabinet voor een dokter in opleiding. Het vijfde kabinet is voor het uitoefenen van paramedische beroepen.”

Parkeerproblemen

De groepartsenpraktijk, bestaande uit drie jonge huisartsen bevindt zich in dezelfde straat, in huisnummer 147. Deze praktijk kampt met parkeerproblemen. Men kan er alleen kort parkeren. “Klanten moeten soms tijdens een consultatie hun wagen verplaatsen. De verhuis naar het nieuwe pand biedt met zes parkeerplaatsen en een fietsstalling op eigen domein hieraan een oplossing”, zegt dokter Debbaut.

Het ontwerp van de nieuwe dokterspraktijk in spe is van ‘Het kabinet architecten’ uit Kortrijk. (CHH)