Dokter Van Hoecke nieuwe medisch directeur van AZ Zeno: “Graag open communicatie”

Op 1 juli werd dokter Emanuel Van Hoecke (38) aangesteld als nieuwe medisch directeur van AZ Zeno, in opvolging van de pensioengerechtigde prof. dr. Philippe Duyck. “Ik wil dicht bij de medewerkers staan en heb de ambitie om de kwaliteitsmeting en klachtenbehandeling te verbeteren”, zegt dokter Van Hoecke.

Dokter Emanuel Van Hoecke is sinds 1 juli medisch directeur van AZ Zeno, het ziekenhuis met hoofdvestiging aan de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist en ook campussen in Blankenberge en Maldegem. Van Hoecke volgt in die functie prof. dr. Philippe Duyck op, de bezieler van het inloophuis voor kankerpatiënten Warm Nest. Dokter Duyck ging op 30 juni met pensioen bij het ziekenhuis, maar zal zich blijven engageren voor het Warm Nest.

Op vakantie

De nieuwe medisch directeur is afkomstig van Beveren-Waas en genoot zijn opleiding tot arts in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Daarna specialiseerde hij zich in de orthopedie/traumatologie met bijzondere interesse voor rug- en handchirurgie. “Ik was al tijdens mijn studiejaren geïnteresseerd in het beleidsmatige aspect van ziekenzorg en volgde tegelijk met mijn specialisatie een opleiding management voor ziekenhuisprofessional aan de Vlerick Business School”, zegt dokter Van Hoecke. “Aanvullend behaalde ik dan nog de ‘Executive MBA’ (Master of Business Administration, red.) van Vlerick en certificatie tot ‘Green Belt’ in de Value Bases Healthcare.”

Emanuel Van Hoecke mag dan wel afkomstig zijn uit het Waasland, hij kent de kust en meer bepaald Knokke-Heist al jarenlang erg goed. “Ik kom hier al van in mijn kindertijd met mijn ouders op vakantie, ze hebben hier een appartementje. Toen ik zag dat er in het ziekenhuis in Knokke-Heist, toen nog in het oude gebouw, een vacature was, heb ik niet lang getwijfeld om te solliciteren. Ik vond ook de liefde in Knokke-Heist en intussen zijn we drie jaar getrouwd. Dus ja, ik ben wel een echte Knokke-Heistenaar geworden (lacht).”

“Er is nog te veel schroom bij de behandeling van klachten”

Dokter Van Hoecke startte in 2015 als orthopedisch chirurg, maar nam later ook, uit interesse en engagement, een aantal taken op in de dienst spoedgevallen. “Ik voelde me in dit ziekenhuis al vlug erg goed thuis. De contacten lopen vlot en er heerst zelfs vaak een amicale sfeer onder de collega’s. Zeker in de zware coronaperiode, waar alle geledingen van het ziekenhuis in de spreekwoordelijke loopgraven stonden, werden hechte banden gesmeed”, zegt Emanuel Van Hoecke.

“Ik zag ook het groot potentieel dat het ziekenhuis nog heeft en voelde me geroepen om beleidsmatig mee een impact te hebben. Vandaar dus mijn interesse voor de functie van medisch directeur. Het is al heel druk geweest die eerste dagen, maar het directieteam vormt een goede ploeg waarin iedereen elkaar goed aanvult én waarin ik direct goed werd opgevangen als nieuweling.”

Ambities

“Welke ambities ik heb? Ik wil het kwaliteitsmanagement verbeteren door vooral de kwaliteitsmonitoring, waarbij alles zo objectief mogelijk gemeten wordt, te versterken. Daarnaast wil ik ook meer openheid in de klachtenbehandeling, met een open communicatie tussen artsen, verpleging, de patiënt zelf en diens familie of naasten. Nu is daar vaak nog te veel schroom. En ik wil het AZ Zeno ook medisch op de kaart zetten door het aantrekken van assistenten, medewerking aan onderzoek en de organisatie van symposia. Maar ik wil bovenal dicht bij de medewerkers staan en toegankelijk zijn. Ik heb hier wel een mooi kantoor, maar veel liever loop ik rond op de afdelingen, want er gaat niets boven persoonlijk contact.”