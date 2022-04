Dokter Louis Debaeke krijgt straatnaam in Alveringem

Het gemeentebestuur heeft beslist dat de straatnaam van het in aanbouw zijnde woonproject naast de Putstraat ‘Dokter Louis Debaekestraat’ wordt.

In mei 2019 contacteerde de kleinzoon van Louis Debaeke – Dominique Verhaeghe uit Mechelen – het Alveringemse gemeentebestuur met het levensverhaal van zijn grootvader en de vraag om een straat of plein naar hem te vernoemen. De gemeente contacteerde enkele historici en antwoordde hem op 17 juni 2019 dat zijn vraag bij toekomstige opportuniteiten zou meegenomen worden. Het woonproject ‘Ter Walle’ naast de Putstraat biedt nu die kans.

Louis Debaeke werd op 2 augustus 1901 in Alveringem geboren. Ook zijn toekomstige vrouw Blanche Vercruysse was Alveringemse. Ze huwden in januari 1928. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voegde Louis zich bij het verzet waarna hij op 3 augustus 1942 opgepakt werd. Na gevangenschap in Gent en meerdere kampen in Duitsland waar hij lotgenoten medisch bijstond als kampdokter, werd hij op 15 februari 1944 ter dood veroordeeld.

Louis werd terechtgesteld op 15 juni 1944 en na repatriëring begraven in Lichtervelde. Zijn ouders en schoonouders liggen nog steeds begraven op het kerkhof van Alveringem als getuigen van de geboorteplek van deze verzetsman.

Reactie kleinzoon

“Uiteraard verheugt het mij dat de gemeenteraad van Alveringem unaniem de beslissing heeft genomen om een straat de naam van mijn grootvader te geven”, reageert Dominique Verhaeghe vanuit zijn woonplaats Mechelen.

“Dit is niet enkel een eerbetoon aan hemzelf, maar ook aan zijn medeverzetsstrijders en bij uitbreiding aan iedereen die zich tijdens de oorlog heeft ingezet om de Duitse bezetter te verdrijven. Ik hoop dat Alveringem ook voor andere steden en gemeenten een inspiratiebron kan zijn.”

(AB)