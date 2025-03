Dogsport Team Koekelare behaalt indrukwekkende resultaten met herdershonden Rinn en Mega: “We vullen elkaar perfect aan”

Stijn Vandepoele en Rudy Tremerie van Dogsport Team Koekelare behaalden met hun Duitse herdershonden Rinn en Mega respectievelijk de tweede en derde plaats op de terreinen van KG Noordzee tijdens het provinciaal kampioenschap in de hoogste categorie IGP3.

Het team traint sedert een jaar op de terreinen van de Hondenvereniging Koekelare vzw in de Brugse Heirweg 2. Deze vereniging bestaat al 38 jaar en telt 140 leden. Het is een vereniging van hondenliefhebbers waar vriendschap en respect voor mens en dier centraal staat. Ze bieden puppy- en recreatietrainingen, agilitylessen, showtraining, hoopers en het Internationaal Gebruikershonden Programma (IGP) aan.

Ongedwongen sfeer

“Er hangt daar steeds een ongedwongen, positieve sfeer”, vertelt Stijn (33). “Rudy Tremerie, Joel Coudron, Geert Symoen, Chesney Vlaminck, Chris Luyssen en ikzelf, vormen met Dogsport Team Koekelare een compact team waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. We trainen samen, met als doel om wedstrijden te spelen en als team te groeien. Ons kleine team is juist een voordeel, want we vullen elkaar perfect aan.”

Rudy Tremerie is niet aan zijn proefstuk toe, hij won vorig jaar met Rinn de vierde plaats op het Wereldkampioenschap USS.

Het IGP3-programma omvat speurwerk, pakwerk en gehoorzaamheid. Pakwerk is een veeleisende sport die zowel voor de hond als voor de pakwerker uitdagend is. Chesney en Chris zijn de pakwerkers bij de oefentrainingen. Ze dragen een beschermend pak of een mouw en leren de hond bijten. Het gaat echter verder dan alleen bijten en loslaten.

Wederzijds vertrouwen

“De honden moeten op wedstrijden ook demonstreren dat ze kunnen zoeken en gehoorzaam zijn. Het draait niet alleen om kracht, maar om samenwerking, discipline en het vertrouwen tussen de hond en de pakwerker”, vervolgt Stijn. Het team is bovendien herkenbaar dankzij hun gesponsorde teamkledij van Timmer- en schrijnwerk Ruben Vanoverbeke, waarvoor ze bijzonder dankbaar zijn. Dankzij deze steun, hun passie voor hondensport en de sterke teamgeest, blijven zij streven naar nieuwe successen in de uitdagende wereld van de IGP.