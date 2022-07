‘Dog mommy’ Caroline geeft hondjes een mooie vakantie: “Ik zie ze allemaal graag”

Hondjes waarvan het baasje op reis gaat of een dag afwezig is, zijn al iets meer dan twee jaar welkom bij Caroline Lamote in de Haverstraat in Roksem. “Dat ik dit doe, is raar gekomen. Na het overlijden van mijn man had ik veel steun aan Pipa, de hond van mijn dochter Chloé. En toen stelde ze voor om voor hondjes te zorgen, zodat ik niet alleen zou zijn”, vertelt Caroline hoe ze ‘dog mommy’ werd.

Caroline (56) was altijd onder de mensen. Ze werkte als administratief bediende bij de politie in Gistel. Gezondheidsproblemen en de ziekte van haar man Rudy dwongen haar ertoe om af te haken. Een tiental jaar geleden overleed haar man, en dat was een harde klap. “Pipa, de hond van mijn dochter Chloé en schoonzoon Kristof, was toen veel bij mij en bracht me troost en steun. Via een klant in het schoonheidssalon van mijn dochter hoorde ik van het bestaan van Pawshake.”

Pawshake – naar analogie met handshake, handdruk – is een organisatie die baasjes in contact brengt met oppassers. Ze zorgt ervoor dat je huisdier bij de oppas thuis kan logeren terwijl je op reis bent of een dagje opvang nodig hebt. Er is ook een uitlaatservice mogelijk. Wie zijn huisdier aan een oppas toevertrouwt, krijgt dagelijks een update en foto’s toegestuurd. Het financiële wordt via Pawshake geregeld, zodat de oppas ook verzekerd is.

“Ik neem alleen gesteriliseerde of gecastreerde hondjes aan, ook geen te grote. Vooraf komen de baasjes bij mij op bezoek. Zo kunnen zij zien waar hun lieveling zal verblijven en kan ik het karakter van de hond ontleden. Ik zorg er ook voor dat hond en oppas elkaar kunnen verdragen, want als het al bij de eerste minuut misgaat, komt het niet goed”, vertelt Caroline. “De honden die bij mij logeren, behandel ik als mijn eigen Zita. Ze komen in een huiselijke sfeer. Ik ga elke dag met ze wandelen.”

“Klanten passen soms hun reis aan om hun hond bij mij te kunnen brengen. Dat doet deugd en bewijst dat ze tevreden zijn over wat ik voor hun dier doe. Ik zie ze dan ook allemaal heel graag. Sommige komen hier al lang. Ik mis ze altijd als ze weer weg zijn. Een hond is het trouwste dier op de wereld. Je krijgt er onvoorwaardelijke liefde van. Dat weet ook mijn partner Frederiek – ook een echte hondenliefhebber – die bij thuiskomst ‘s avonds na een lange werkdag in zijn restaurant La Maison du Terroir het fijn vindt om door de hondjes te worden verwelkomd.”