d’Oefenschool brengt licht op ‘Uitkerst-lichtwandeling’

De tweede en derde graad van d’Oefenschool in Blankenberge knutselden mooie lampionnetjes voor de Uitkerst-lichtwandeling die Gebuurtekring Uitkerke op zaterdag 17 december organiseert.

“De bedoeling hiervan is zoveel mogelijk mensen samen te brengen voor een gezellige babbel, een hapje en een drankje. Omdat het ’s avonds echter al vroeg donker wordt, krijgt elke deelnemer bij de terugtocht een lampionnetje zodat we als lichtstoet door de Uitkerkse polders kunnen trekken. Een mooi initiatief waar we als school graag mee de schouders onder zetten”, zegt juf Eva De Wyngaert.