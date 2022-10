Doe mee aan de Warmathon tegen kansarmoede in Brugge met Stephanie Planckaert

Op maandag 19 december gaat de allereerste Warmathon van De Warmste Week van start in Brugge. De bekende ambassadeur, die zal meelopen op ‘t Zand is Stephanie Planckaert. Je kan vanaf vandaag inschrijven om tussen 14 en 20.30 uur rondjes te lopen van gemiddeld 3 kilometer en geld in te zamelen voor projecten rond kansarmoede.

Dit jaar vinden er in de slotweek van de Warmste Week van MNM, Studio Brussel, Ketnet en Eén opnieuw Warmathons plaats. Iedereen kan zich inschrijven om rondjes van gemiddeld drie kilometer te lopen en geld in te zamelen voor projecten rond kansarmoede. Brugge krijgt de eer om op 19 december de Warmathons op gang te trappen. Je kan ook nog deelnemen in Sint-Niklaas, Brussel, Mechelen en Leuven.

Lopen met Stephanie Planckaert

In iedere stad zal er een bekende tv-persoonlijkheid meelopen. Stephanie Planckaert zal naar Brugge afzakken. “In deze huidige tijden is het zeker belangrijk om er voor elkaar te zijn. Ik heb al heel wat vrienden opgetrommeld om op 19 december mee te komen lopen (of toch iets wat erop lijkt). Samen gaan we vlammen tegen kansarmoede!”

Wie maandag 19 december tussen 14 en 20.30 uur wil meelopen, kan zich inschrijven via deze link. Wie niet zo sportief is, kan ook gerust de rondjes wandelen. Deelnemen aan de Warmathon kost 15 euro. De opbrengst gaat naar de 270 projecten van De Warmste Week rond het centrale thema kansarmoede.