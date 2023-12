“Doe er dan iets aan”: ontevreden weggebruiker overplakt bord dat op slecht wegdek wijst

Aandachtige weggebruikers kunnen moeilijk een glimlach onderdrukken bij een verkeersbord langs de Rijksweg N36 in Izegem. Het bord dat wijst op de slechte toestand van de weg werd overplakt met de melding “Doe er dan iets aan”. De protestactie heeft er dan wel niets mee te maken, maar volgend jaar wordt het wegdek eindelijk aangepakt.

“Doe er dan iets aan.” Die niet mis te verstane boodschap prijkt dezer dagen op een verkeersbord langs de Rijksweg N36 in Izegem dat wijst op… de slechte staat van het wegdek. Het stuk tussen de rotondes aan de Krekelmotestraat en de Meensesteenweg ligt er al langere tijd heel hobbelig bij. Afgebrokkeld asfalt werd plaatselijk hersteld. Herstelde stroken die op hun beurt afbrokkelen kregen weer een nieuw laagje tot het geheel eigenlijk een echt lappendeken is geworden, met alle gevolgen voor het rijcomfort.

Het feit dat verderop tussen Lendelede en Kuurne diezelfde N36 aangepakt werd met een groene middenberm, herstelling van rijvakken en fietsstroken, zorgt voor nog meer onbegrip bij diverse weggebruikers die hun ongenoegen hierover frequent op sociale media fulmineren, en nu ook middels een verkeersbord.

Start in 2024

Maar er is eindelijk beterschap op komst. “We gaan het slechte wegdek op grondgebied Izegem aanpakken”, zegt woordvoerder Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer. De N36 valt immers onder de bevoegdheid van AWV“Naast het wegdek worden ook de fietspaden onder handen genomen. De precieze timing staat nog niet vast, de omgevingsvergunning moet nog aangevraagd en verkregen worden, maar we hopen dat in 2024 te kunnen doen.”

“De kwestie komt voor in de gemeenteraad van januari”, vult Izegems schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Caroline Maertens (N-VA) aan. “Het gaat om een samenwerking tussen de stad, AWV en Fluvius, want er zijn ook rioleringswerken mee gemoeid. Concreet gaat het om de strook tussen de rotonde aan de Krekelmotestraat en de ovonde in Lendelede die onder handen genomen wordt. Er zal ook een afgescheiden fietspad komen. We bleven aandringen op een oplossing en die komt er nu eindelijk, want het aanhouden lap- en tapwerk kon echt niet meer. ” (Frank Meurisse)