Dodgeball voor De Warmste Week: “Over partijgrenzen heen voor goede doel”

Na een korte uitleg van Ine Louage (oprichter, voorzitter en coach van Golden Spurs Kortrijk) maakten de 15 Zuid-West-Vlaamse politici zich klaar voor een potje dodgeball. Initiatiefnemers Wevelgems schepen Kevin Defieuw (CD&V) en Vlaams Volksvertegenwoordiger Maxim Veys (Vooruit) overstijgen gemeente- en partijgrenzen om De Warmste Week te steunen.

Voor Kortrijk tekenden Ruth Vandenberghe en Wouter Allijns van Team Burgemeester present. Ook Axel Ronse (NVA) waagde zich aan de variant op het beter gekende trefbal in Sportcampus Lange Munte. De teams speelden zes tegen zes. “Zoals verwacht lopen de eerste wedstrijden vrij chaotisch”, glimlacht Ine. “Dodgeball is heel dynamisch en vraagt wat inzicht. Er zit veel tactiek achter en je bent constant in beweging. Voor veel mensen is het ook pure nostalgie, denk maar aan ‘Tussen twee vuren’ op de speelplaats of in de sporthal. Dodgeball is een vrij nieuwe en minder bekende sport – de reden waarom Maxim deze sport dit jaar koos – met een heel hoge fairplay factor. Op elk niveau hangt een fantastische sfeer.”

De 15 deelnemers betaalden een bijdrage voor de match die integraal naar de Warmste Week gaat. “Het is altijd leuk om een nieuwe sport te ontdekken. Het was alleszins beter dan vorig jaar, toen kregen we op ons doze met 12 tegen 1”, zegt Maxim Veys. Het is zalig dat we dit kunnen organiseren over partijgrenzen heen voor het goede doel, zoals het hoort. Ik kijk al uit naar volgende editie, maar met de nakende verkiezingen zal dat wel in bijzondere tijden zijn (lacht). Wie weet wagen we ons aan volgend jaar aan waterpolo of schermen. Sportploegen die willen meewerken, mogen mij altijd contacteren.”

Wie graag de sport dodgeball wil ontdekken, kan op donderdagavond, van 20 tot 22 uur, drie keer gratis een training meevolgen in de sporthal van Guldensporencollege Campus Engineering. Neem contact op met Golden Spurs Kortrijk op Facebook of Instagram voor meer informatie.