Documentairemaker Eric Goens onder de indruk van dood Miguel Van Damme: “Onwezenlijk wat hij heeft doorstaan”

Het verhaal van de betreurde Cercle Brugge-doelman was vorig najaar te zien in de beklijvende documentaire ‘Miguel’. Maker Eric Goens volgde hem van heel dichtbij en reageert dan ook aangeslagen op de dood. “Zijn droge humor zal mij het meest bijblijven.”

“Het is het nieuws dat je elke dag verwacht. En toch.” Documentairemaker Eric Goens reageert bijzonder aangeslagen op de dood van Miguel Van Damme. “Ik heb al vaker met de dood te maken gehad, maar dit blijft net iets meer aan de ribben kleven.”

Goens volgde immers Van Damme van heel dichtbij, voor de docu ‘Miguel’. “Hij wilde er aan meewerken voor zijn vrouw en dochter. Zeker voor die laatste, zodat zij kon zien ‘wie papa was’, zei hij. Dat was zijn grote betrachting. De gesprekken waren bij momenten heel intens. Onwezenlijk hoe hard hij het te verduren had. Hij is door de hel gegaan, en terug. En dan nog een paar keer. Hij heeft zaken verteld, waarbij je al wegkromp van de plaatsvervangende pijn. En die voel je niet eens. Hij heeft zichzelf geweldig afgepeerd. Ook mentaal was het zwaar. Tijdens de lockdown zat hij wekenlang in quarantaine in het ziekenhuis. Onwaarschijnlijk zwaar.”

Oase van geluk

“Want Jezus Christus, dit gaat echt om een jonge gast. Iemand met wie je naar de voetbal trekt, en een pint drinkt. Hij kon dat ook, en genoot er ook van. Maar dat je op zo’n mooi moment in je leven zoiets verschrikkelijks moet overkomen…” (blaast)

Eric trok vaak op pad met Miguel voor de documentaire. “Ik was ook bij hem kort nadat zijn dochter werd geboren. Ook dat voelde heel onwezenlijk, want normaal kom je in een soort oase van geluk terecht. En hij worstelde intussen met die ziekte en zoveel pijn. Al ging hij er ook goed mee om. Hij was ook voor heel veel mensen een grote steun. Na de uitzending werd hij overspoeld met berichten, en die deden hem echt deugd. Hij heeft ongewild heel veel mensen moed gegeven.”

Eric Goens: “Miguel heeft ongewild heel veel mensen moed gegeven.” © VTM

“Wat me het meeste zal bijblijven? Zijn droge humor. Vaak ook ten koste van zichzelf. Ik wil de moppen niet herhalen, omdat ze anders wat macaber klinken, maar hij had een geweldige vorm van humor. Het hielp ook dat ik een supporter ben van Club Brugge, dus zaten we wel vaak in elkaars nek daarover. Nee, zijn dood voelt echt onwezenlijk aan.”

Via deze link is de documentaire nog te zien op VRT Nu.