Documentaire over Knokke-Heist van toen, nu en straks in museum Sincfala

Museum Sincfala liet tien bekende en minder bekende personen uit Knokke, Heist, Westkapelle en Ramskapelle aan het woord. Het resultaat wordt gebundeld in een boeiende documentaire die gratis te zien is in Cultuurcentrum Scharpoord op dinsdag 1 februari. Er is een voorstelling om 14.30 uur en ééntje om 19 uur.

Eén uur lang hoor je de leukste verhalen van mensen die iets gemeen hebben: ze zijn verliefd op onze prachtige badplaats en wonen hier al lang. Ze keren terug naar hun kindertijd, beroepsloopbaan en uiteraard de dingen des levens…

Hun unieke getuigenissen geven een levendig beeld van Knokke-Heist en z’n evolutie. De documentaire is een leuke manier om de gemeente op een andere manier te leren kennen.

Voor wie thuis graag nog eens naar de documentaire kijkt of deze cadeau wil doen, is de DVD na de voorstelling te koop voor 15 euro. Reserveren is verplicht via het onthaal van Cultuurcentrum Scharpoord, via 050 630 430 of cc.ticket@knokke-heist.be