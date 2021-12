Dochtertje van Yoika en Glenn uit Roksem eindelijk thuis: “Dit is ons mooiste kerstgeschenk ooit”

Op 28 september werd Léora Gaelens geboren in het AZ Sint-Jan, campus Brugge. Het dochtertje van Yoika Dumarey en Glenn Gaelens werd pas verwacht begin december en was dus een prematuurtje. “Ik was toen 30 weken en vier dagen ver. Bij een consultatie stelde de gynaecoloog vast dat de baby op 24 weken was gestopt met groeien en dus een grote groeiachterstand had. Er kwam dan een spoedkeizersnede”, vertelt mama Yoika. Na negen weken in neonatale ligt Léora zalig in haar wiegje thuis.

Sinds maart dit jaar wonen Yoika Dumarey en Glenn Gaelens in hun nieuwe huis langs de Brugsesteenweg in Roksem. Het gezegde ‘Een nieuwe huis is een nieuw kindje’ was ook voor het koppel waarheid, want in december zou hun dochtertje ter wereld komen. “Alles verliep heel goed, tot ik op 30 weken op controle ging bij de gynaecoloog. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel om te horen dat de baby op 24 weken gestopt was met groeien. Bleek ook nog eens dat ik zwangerschapsvergiftiging had. Er was meteen een keizersnede nodig om ons kindje te redden.”

Heftige periode

“Léora kwam dus op 28 september veel te vroeg ter wereld. Ze woog slechts 700 gram en was maar 33 cm groot”, blikt mama Yoika terug. “Het was voor ons een heftige periode. Om die eerste weken niet te vergeten heb ik een soort dagboek bijgehouden. Gelukkig kon Léora zelfstandig ademen, had ze geen zuurstof nodig en waren haar hersentjes volledig ontwikkeld”, vertelt papa Glenn. “Ze kreeg in het ziekenhuis in Brugge de beste zorgen en wij werden bijzonder goed opgevangen. Deze dienst in het AZ Sint-Jan is top. Wat ze daar kunnen en doen voor die prematuurtjes verdient een dikke pluim. Het is er dit jaar trouwens bijzonder druk geweest met eind september al 500 vroeggeboren baby’s, terwijl dat andere jaren rond de 200 is.”

Ons dochtertje is een echt vechtertje

Na negen weken in het ziekenhuis is Léora thuis in Roksem. “Het was onze doelstelling en hoop om haar tegen de feestdagen bij ons te hebben en dat is gelukt. Ze is ons geschenk voor kerst, het mooiste ooit”, glunderen de ouders. “Intussen is ze al veel met ons op stap geweest: naar Brugge, Oostende, Gent, naar de grootouders. Ze eet goed en kan zichzelf op temperatuur houden. Ons dochtertje is een echt vechtertje.”

Puzzelen

De komende maanden wordt het voor Yoika en Glenn puzzelen met hun job zodat altijd iemand thuis is voor hun dochtertje. Ze werken allebei in de haven van Zeebrugge bij de aanvoer van auto’s: Glenn als havenarbeider en Yoika als logistiek medewerker. “We kunnen onze uren op elkaar afstemmen, want het is nog niet aan de orde om Léora naar de kinderopvang te doen. Dat zal nog enkele maanden niet kunnen”, besluiten de trotse ouders.