Dochtertje van overleden doelman Miguel Van Damme viert eerste verjaardag: “Zo dankbaar dat papa jou nog heeft mogen kennen”

Camille, het dochtertje van Miguel Van Damme, viert haar eerste verjaardag. “Ik ben zo dankbaar dat papa jou nog tien maanden heeft mogen kennen”, schrijft mama Kyana op Instagram. De doelman van Cercle Brugge verloor eind maart zijn dappere strijd tegen leukemie.

Camille Van Damme kwam op 21 mei 2021 ter wereld. Een hoogtepunt in wat een donkere periode was voor Miguel Van Damme, die toen al vier jaar tegen leukemie vocht. “Een stille wens, een diep verlangen. Jij hebt onze wens door geluk gevangen”, schreef de doelman van Cercle een jaar geleden op Instagram. Tien maanden later, op 29 maart 2022, verloor Miguel op amper 28-jarige leeftijd zijn dappere strijd.

Nu het meisje haar eerste verjaardag mag vieren, is dat zonder haar vader. Al is mama Kyana Dobbelaere ervan overtuigd dat Miguel over hen waakt. “Papa zal vandaag ongetwijfeld extra goed meekijken hoe wij jouw eerste verjaardag zullen vieren”, schrijft ze in een emotioneel bericht met een mooie video op Instagram. “Ik ben zo dankbaar dat papa jou nog tien maanden heeft mogen kennen. Ik heb hem beloofd dat ik altijd mijn best zal doen om zo goed mogelijk voor jou te zorgen. Groei, bloei en ontdek maar verder, lieve schat.”