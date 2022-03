Dochters en kleinkinderen verrassen opa Serge Dejonghe (70)

Op 1 maart mocht Serge Dejonghe 70 kaarsjes uitblazen. En dat zou niet onopgemerkt voorbijgaan.

Hij werd ontvoerd door zijn dochters en kleinkinderen die voor hem een toffe dag in elkaar gebokst hadden. “Ze lokten me mee naar Komen. Ik dacht daar te moeten skiën, maar in plaats daarvan mocht ik skydiven. Ik heb het twee dagen aan mijn nek gevoeld”, lacht Serge. Hij is ook nog trainer van de U8 van Mandel United. “Ik moest die dag training geven, maar ook daar hadden ze voor vervanging gezorgd.” Serge staat ook altijd klaar om taxichauffeur te spelen voor zijn kleinkinderen.