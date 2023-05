Dochter Manitoba Dragoon tekent gulden boek

De dienst Archief en Erfgoed in Blankenberge beleefde een hoogdag met het bezoek van Kathie Braden Laforge.

Haar vader, Edmond Hugh Braden, maakte deel uit van het 12de Canadese Manitoba Dragoons dat Blankenberge op 9 september 1944 bevrijdde. Bij de bevrijding ondertekenden de Canadese troepen in het toenmalige stadhuis het gulden boek. Nu, bijna 80 jaar later, werd het opnieuw ondertekend door de dochter van een van de bevrijders. “Een bijzondere dag in de Blankenbergse geschiedenis”, klonk het.

(WK)