Dochter Isabelle herdenkt ouders, broers en zus: Dankmis voor ‘De Verlodts’

Als eerbetoon aan haar overleden ouders, Carlo Verlodt en Jacqueline Van Damme, en haar overleden zus Hilde en broers Jan en Kris, nodigt Isabelle Verlodt iedereen uit voor een dankmis op 16 april. De viering vindt plaats in het pittoreske Romaanse kerkje van Steenkerke, op een boogscheut van het ouderlijke huis waaraan ze warme herinneringen koestert.

Het verhaal van ‘mijnheer Verlodt’ en zijn echtgenote is heel bijzonder. Hij werd geboren als Karel Verlodt in 1926 in Gent als zoon van een constructeur gespecialiseerd in bakkerijmachines. Maar de naam Karel had hij al heel vroeg afgezworen. Carlo klonk muzikaler en Italiaans.

Pas op zijn 25ste begon Carlo aan zijn universitaire opleiding in Gent, want hij wilde landbouwkundig ingenieur worden. Maar zijn carrière zou een heel andere wending nemen. Carlo trouwde met Jacqueline Van Damme, de dochter van een professor aan het Gentse Koninklijk Conservatorium.

Naar Congo

In 1958 trok het jonge paar naar de toenmalige Belgische kolonie Congo. Hoewel Carlo de intentie had om daar plantages aan te leggen, kwamen hij en Jacqueline terecht in het onderwijs. Aan het Congo-avontuur kwam in 1960 een abrupt einde, toen ze moesten vluchten voor de rebellen. Het jonge stel belandde in Veurne, waar Carlo inging op de vacature voor een leraar wiskunde in het College van Veurne. Maar ‘mijnheer Verlodt’ en zijn vrouw hadden nog andere interesses en grote ambities…

“Mama was de dochter van de eerste violist in het Belgisch Kamerorkest”, vertelt dochter Isabelle. “Ze heeft de muzikale genen meegekregen en haar passie voor muziek wou ze delen in Veurne. In 1965 stichtten mama en papa de vzw Jeugd & Muziek Veurne-Westhoek. Daaruit ontstond de eerste lokale muziekschool in 1968. En die lag aan de basis van de huidige Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek, StAPWest. Mijn ouders zijn erin geslaagd om meer dan 30 jaar lang heel wat artiesten, orkesten en ensembles naar Veurne te halen. Hier in Steenkerke waren ze het creatieve koppel. Papa was ook jaren voorzitter van de culturele raad en hielp regelmatig studenten die het moeilijk hadden met wiskunde met bijlessen. Hij zong graag in het Beauvarletkoor dat hij mee heeft helpen oprichten.”

“‘De Verlodts’, dat was in de jaren 1960 een groot en speciaal gezin in Steenkerke, want van de zes kinderen waren er vier adoptiekinderen met een kleurtje en twee biologische kinderen. Ik was het adoptiekindje dat tussen de twee eigen kinderen was binnengeglipt!”

Steeds zoete inval

“Ik heb prachtige ouders gehad, want ik ben opgegroeid in een warm, fijn gezin en ik heb enorm respect voor wat mijn ouders allemaal deden voor iedereen. Het was de zoete inval bij ons en daarom ben ik zo trots dat ik de deur weer mag openen voor iedereen in hun plaats. Deze viering wil ik als eerbetoon en dank opdragen aan mijn overleden ouders en mijn veel te vroeg gestorven broers en zus. Daarom zullen we deze viering muzikaal laten horen zoals mijn ouders waren! Iedereen is welkom op 16 april om 12 uur in de kerk van Steenkerke.”