Dochter blikt vooruit naar eerste knuffelduik zonder haar mama: “We zullen het leven vieren zoals ze wilde”

Wijlen toerismeschepen Dorine Geersens bedacht de knuffelduik in Oostduinkerke, maar overleed vorig jaar aan kanker. Voor haar dochter Kirke Hillewaere, die nu toerismeschepen is, wordt de veertiende editie van de knuffelduik komende zaterdag een emotioneel moment. “We zullen haar op een gepaste manier eren, maar vooral haar enthousiasme blijven verspreiden.”

Dorine Geersens kende de mensen van de vzw Kiekafobee, die zich inzet voor kinderen met kanker door hen onder meer een vakantie aan te bieden in een appartement aan zee. Ze vond dat zo’n mooi initiatief dat ze er een activiteit voor wilde organiseren. Ze koos voor een knuffelduik rond de valentijnsperiode. Meteen was het een schot in de roos. Van heinde en verre en in alle kleuren en formaten doken mensen de Noordzee in en genoten ze van de randanimatie. Vorig jaar stond de teller op meer dan 600 deelnemers. Dorine overleed vorig jaar aan kanker. Haar dochter Kirke volgde haar op als lijsttrekker van De Nieuwe Lijst, die haar mama had gestart met Ivan Vancayseele. Meerderheidspartij Samen N-VA sloot een coalitie met haar partij en zo komt het dat Kirke nu schepen is van Toerisme, net zoals haar mama.

“Het is de veertiende editie van de knuffelduik en ik neem al deel sinds het begin”, vertelt Kirke. “Het zal zaterdag een emotionele dag worden, want het is de eerste keer zonder mama. Ook mijn broer werkt als evenementenmedewerker mee aan de knuffelduik. Samen zullen we het startschot geven. Ilse Chamon, die de presentatie doet, zal een woordje vertellen over mama en we plaatsen ook een foto van haar.”

Ongelijke strijd

Dorine Geersens heeft moedig gestreden tegen kanker, maar het was een ongelijke strijd. “Vorige week liet het team verpleegkundigen van het oncologisch dagziekenhuis weten dat ze mama hadden beloofd om dit jaar mee te doen”, vertelt Kirke. “Ze heeft daar duidelijk indruk gemaakt. Ze was zo graag gezien en kon iedereen enthousiasmeren. Vorig jaar wist mama dat het wellicht haar laatste editie zou zijn. Ze was bijzonder fier, maar ook geëmotioneerd toen ze op het podium stond. Ze zei dat de knuffelduik er is om het leven te vieren en dat zullen we komende zaterdag ook doen.”

Nu al zijn er ruim 350 mensen die zich hebben ingeschreven. Dat is meer dan vorig jaar. “Ik hoop dat nog meer deelnemers zich komen aansluiten, want het wordt een liefdevol feest”, klinkt Kirke al even enthousiast als haar mama. De knuffelduik start nu zaterdag om 12 uur met een optreden van OCHO dance studio, waarna Margriet Hermans om 13 uur het publiek opwarmt. Na de sessie zumba wordt om 14.30 uur het startschot gegeven van de knuffelduik. Daarna verzorgt El Fuerte nog een wandelconcert en treedt de partyband Faute Bendt om 16 uur op in de tent bij het strand. Een vuurwerk sluit de knuffelduik om 19 uur af.

Tickets kosten online 6 euro en de dag zelf in het toerismekantoor in Oostduinkerke 8 euro. Meer informatie vind je hier. https://visitkoksijde.be/nl/knuffelduik . (GUS)