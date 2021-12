Docenten VIVES Brugge ontwikkelen unieke app die klankbewustzijn bij kinderen bevordert

In de gebouwen van VIVES (campus Brugge) stelden vier docenten in aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw en schepenen Jasper Pillen en Pablo Annys vrijdagvoormiddag een gloednieuwe en unieke app voor om het klankbewustzijn bij kinderen te bevorderen.

De app Fonemi werd in samenwerking met vier Brugse basisscholen ontwikkeld. Leerkachten van de derde kleuterklas van Freinetschool De Boomhut, en basisscholen De Zonnetuin, OLVA De Meersen en SLHD Brugge stonden in voor het testen en bijsturen van de oefeningen. Het is de eerste kwalitatieve app op dit vlak in Vlaanderen.

Fonemisch of klankbewustzijn geeft een kind het vermogen aan de slag te gaan met klanken. Een sterk fonemisch bewustzijn zorgt ervoor dat het technisch lezen gemakkelijker verloopt, wat later ook een invloed heeft op het begrijpend lezen van kinderen.

Aangepast aan eigen niveau

De webapplicatie heeft een adaptief systeem, waardoor de kleuters steeds oefeningen aangepast aan hun eigen niveau aangeboden krijgen. Het is een app met een speels karakter, wat de motivatie van de kinderen vergroot. Daarnaast is het een troef dat alles Vlaams ingesproken is.

“Ik ben fier dat deze app echt een Brugs product is. Hij werd na twee jaar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld door vier docenten van VIVES Brugge in samenwerking met de Brugse ontwikkelaar Bits of Love”, aldus een duidelijk trotse Brugse burgemeester.

Noël Selis, studiegebieddirecteur lerarenopleiding, benadrukte dat de app een grote meerwaarde betekent voor zowel de scholen als de lerarenopleiding.

De applicatie is vanaf januari 2022 tegen een zacht prijsje beschikbaar voor alle scholen. Meer informatie is te vinden op www.fonemi.be (PDC)