Djulia is eerste nieuwjaarsbaby uit Zuid-West-Vlaanderen en meteen een wonderkindje

Een klein mirakel. Dat is de geboorte van de kleine Djulia op nieuwjaarsdag. Ze kwam om 00u45 ter wereld na een spoedsectio in het AZ Delta van Menen. Mama Patricia uit Komen: “Ik heb heel wat angsten doorstaan maar heb nu toch het mooiste nieuwjaarscadeau gekregen.”

De eerste baby van het nieuwe jaar uit de regio zag het levenslicht in Menen op 00u45. Een angstig bevallingsverhaal voor mama Patricia Macrez (34) met een happy end. “De bevalling was maar voor eind januari voorzien en dus vierde ik oudejaarsavond met familie. Rond 23u30 merkte ik dat er iets niet juist was en verloor ik bloed. Ik werd door mijn mama naar de materniteit gebracht en daar hoorden ze het hartje van mij baby niet meer kloppen. Ik heb enorme angsten doorstaan. Na een spoedsectio onder narcose ben ik dan toch de moeder geworden van een kleine maar gezonde baby.”

‘Wonderbaby’ Djulia Macrez woog bij de geboorte 1,955 kg en was 44 cm groot. Ze komt nu op sterkte in de prematurenafdeling van het AZ Delta van Menen waar ze de beste zorgen krijgt. Mama Patricia Macrez woont met broertjes/zusjes Alexi, Morgane en Shannon in de Rijselstraat in Komen.