Djoels was de Pittemse krak 2021: “Krak worden had onverwacht grote impact”

Begin dit jaar werd de Egemse Djoels gehuldigd als de Krak van 2021. Een jaartje later, waarin er toch wel heel wat gebeurd is, gingen we bij haar langs om te vragen hoe de getalenteerde graffitikunstenares dit beleefd heeft en hoe het met haar gaat.

“Ik moet toegeven dat ik niet verwacht had dat Krak worden zo’n grote impact ging hebben. Het heeft er voor gezorgd dat heel wat mensen in Pittem en Egem, maar ook daarbuiten, mij herkennen”, steekt Djoels van wal. “Ik was het voorbije jaar een aantal keer in het buitenland en zelfs daar heb ik diverse malen moeten uitleggen wat ik nu precies gewonnen had.”

“Dankzij sociale media is de wereld een groot dorp geworden, maar dan nog had ik dat niet verwacht. Ik vond het ook heel aangenaam om samen met de vorige burgemeester naar de huldiging van alle Kraks te gaan. Ik was vereerd dat ik tussen hen mocht staan. Ik ben ook het meest trots dat ik, hoewel ik hier nog niet zo lang woon, Pittem en Egem mocht vertegenwoordigen.”

Gargar Festival

“Het voorbije jaar was echt wel druk. Ik heb onder meer verschillende opdrachten gehad in het buitenland. Zo was ik driemaal in Duitsland en tweemaal in Spanje. Daar was het Gargar Mural en Rural Art Festival in Penelles zeker een hoogtepunt.”

“Een bevriende internationale street art-fotograaf had mij hiervoor ingeschreven en tot mijn grote verbazing werd ik uit de meer dan 100 inschrijvingen geselecteerd om samen met 14 andere graffitikunstenaars uit onder andere Canada, Brazilië en Frankrijk deel te nemen. Ik heb in Hamburg ook deelgenomen aan een tentoonstelling waar doeken geveild werden voor het goede doel, een unieke belevenis.”

“Het voorbije jaar had ik diverse opdrachten, wat mij toelaat om enkel die projecten te doen waar ik mij voor de volle 100 procent kan achter scharen. Dat zorgt bovendien voor afwisseling, iets wat voor mij echt wel noodzakelijk is. Aangezien het nu winter is, kan ik uiteraard niet buiten werken en dus combineer ik het tatoeëren met het maken van schilderijtjes, vooral portretten. Dat zorgt voor een goed evenwicht.”

“Samen met een bevriende kunstenaar ben ik ook bezig aan een gezamenlijk project. We willen in mei in de regio een grote tentoonstelling organiseren met werk van ons beiden, waarbij we graffiti willen combineren met schilderijen. Momenteel heb ik een aanvraag lopen voor een Spaanse opdracht en ben ik bezig een figuur te zetten op een straaljageronderdeel. Die variatie zorgt dat ik mijn job met passie blijf doen.”

(JG)

