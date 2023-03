Djody is de nieuwe Prins Carnaval van Poperinge: “Ontlading groot”

In zaal Maeke Blyde werd Djody zaterdagavond, door jury en toeschouwers, verkozen tot de nieuwe Prins Carnaval van Poperinge. Djody Ryckeghem en Youry ‘Guppy’ Vandamme streden op zaterdagavond 4 maart om de titel van Prins Carnaval in zaal Maeke Blyde in Poperinge.

In 2018 streden voor het laatst twee kandidaten om de titel van stadsprins. In 2020 was aftredend prins Ditn de enige kandidaat. Het werd een sportieve strijd tussen Poperingenaar Djody Ryckeghem en Joury ‘Guppy’ Vandamme uit Ieper om de titel van Prins Carnaval in de wacht te slepen. Djody werd bijgestaan door zijn running mate en broer Djorry. Guppy zijn running mate was Cyril ‘Krulle’ Carton.

In totaal zakten een 500-tal carnavalisten en supporters af naar de Maeke Blyde, een aantal dat gelijklopend is met andere edities. De avond bestond uit een voorstelling, algemene proef, supportersproef, muzikale proef en stemming in de zaal. “In vergelijking met vroeger werden er enkele aanpassingen gedaan. De muzikale proef was vroeger doorslaggevend en dat is nu niet meer zo. Elke proef telt voor 200 punten en is dus even belangrijk. Daarnaast werden ook enkele duidelijke voorwaarden gesteld op vlak van afmetingen van het decor”, aldus Kevin Papegaey van het organiserende Orde van de Hommelknop.

Djody is de nieuwe Prins Carnaval van Poperinge. © LBR

Strafpunten

Wie er was, kan het beamen: beide kandidaten gaven het beste van zichzelf. Youry kreeg 142/200 voor zijn voorstellingsproef, 125/200 voor de algemene proef, 180/200 voor de supportersproef, 165/200 voor zijn muzikale proef en voor de stemmen in de zaal 41/200. Een eindscore van 653/1.000.

Voor Djody zijn voorstellingsproef werd 148/200 gegeven. Voor de algemene proef 182/200. Voor de supportersproef kreeg hij 200/200. Voor zijn muzikale proef 150/200 en voor de stemmen in de zaal 159/200. De jury deelde wel strafpunten uit aan Djody. “Zijn decor was te groot. In het contract werd opgenomen dat er per centimeter 10 strafpunten zouden worden afgetrokken, daarnaast ging hij ook over de afgesproken tijd om zijn decor op te zetten. De resulteerde in 136 strafpunten voor zijn muzikale proef”, aldus Kevin. Dat bracht zijn resultaat voor zijn muzikale proef op 14/200. In totaal had kandidaat Djody een eindscore van 703/1.000 en werd hij – ondanks de strafpunten – Prins Carnaval van Poperinge.

Djody is de nieuwe Prins Carnaval van Poperinge. © MD

Spannende beslissing

Djody Ryckeghem (33) was al drie keer running mate van een prinsen kandidaat en in 2018 waagde hij zelf de kans om Prins Carnaval te worden. Het was Stijn Mareco die toen de titel in de wacht sleepte. Hij wilde nog één keer zijn kans wagen en kon dit jaar wel de overwinning in de wacht slepen. “De ontlading is groot”, lacht een geëmotioneerde Djody. “Het publiek en de zaal reageerden enthousiast op mijn proeven en ik had er wel een goed oog in, maar ik wilde niet voorbarig zijn. De hoop dat het dit jaar wel zou lukken was er natuurlijk wel heel hard”, zegt kersvers Prins Carnaval van Poperinge Djody. Hij is de partner van Tine Vansevenant en papa van Morgane (9) en Lior (4). “Die strafpunten? Ik wist op voorhand dat ik de voorwaarden niet had gerespecteerd. Het was ook mijn keuze om die strafpunten te nemen en met dat decor mijn muzikale proef te brengen. Een spannende beslissing, dat wel.”

Voor aftredend prins Ditn betekende de verkiezingsavond het einde van een carnavalsjaar dat door de coronacrisis maar liefst drie jaar aanhield. Diederik ‘Ditn’ Vanhee werd in 2020, vlak voor de corona lockdown, verkozen tot Prins Carnaval van Poperinge. Samen met zijn hofmaarschalk Pedro I bleef hij die titel dragen tot een nieuwe prins carnaval verkiezing kon georganiseerd worden. Prins Carnaval Djody en zijn hofmaarschalk Djorry zijn al volledig klaar voor Keikoppencarnaval dat van donderdag 16 tot zondag 19 maart op het programma staat. “Dat zal geen gewoon weekend worden en we kijken er nu al enorm naar uit. Het wordt een fantastisch weekend waarin we vooral zullen genieten.”

Joury ‘Guppy’ Vandamme waagde ook zijn kans om de nieuwe Prins Carnaval te worden, samen met zijn running mate Cyril ‘Krulle’ Carton. © LBR