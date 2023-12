DJ Straffe Hendrik uit Roeselare stopt na 20 jaar met NAR-oudejaarsfeest

Twintig jaar stond hij achter de draaitafel van het oudejaarsfeest van de NieuwjaarsActieRoeselare (NAR) maar voor deze editie moet Hendrik Bordon aka DJ Straffe Hendrik forfait geven. “Ik voel dat het beste erop zit. Na zo’n feest heb ik een week nodig om weer op mijn plooi te geraken.”

Hendrik Bordon kreeg een hersenvliesontsteking toen hij zes maanden oud was. Het vervolg van zijn leven is Hendrik afhankelijk van instellingen en hulp van derden. We spreken hem in zijn flat in de Mariastraat waar hij leeft tussen vinylplaten en cd’s, want al gaat het wat moeilijker, DJ Straffe Hendrik is nog alive and kicking.

“Ik heb veertig koffers met 3.500 cd’s, 20.000 vinylsingles en 9.000 lp’s in mijn flatje staan. Daarmee heb ik jaren honderden feesten opgeluisterd in instellingen, op privéfeesten en de jongste twintig jaar ook op het oudejaarsfeest van de NieuwjaarsActieRoeselare. Maar het begint stilaan wat veel te worden”, zegt Hendrik.

Boenkeboenke

“De verhuizing van de muziekinstallatie en de platen weegt door. Ik ben 59 en het wordt tijd om het iets rustiger aan te doen. Het is met pijn in het hart dat ik forfait moet geven voor het oudejaarsavondfeest. De tijden zijn ook veranderd. De mensen vragen alsmaar meer boenkeboenkemuziek en dat kan ik wel draaien, zo af en toe, maar mijn muziekgenre is toch iets anders, iets ouders, iets muzikalers. In mijn playlist vind je vaker een Rolling Stones, Abba, The Beatles of een Rob de Nijs. Het volk op een feest is ook veel zindelijker geworden. Ze laten de dj zijn ding niet meer doen. Ik heb normaal een degelijk opgestelde playlist bij, aangepast aan het soort publiek dat ik voor me heb maar dat is helaas vaak niet meer voldoende”, zucht Hendrik.

“De goeie tijd is voorbij en het wordt te zwaar voor mij”

“Mijn eerste vinylplaatje was er eentje van The Muppet Show. Toen gingen we nog uit de bol op Big City van Tol Hansse. Tja, daar moet je bij het jonge volk niet meer mee afkomen natuurlijk. Gelukkig is er #LikeMe dat oude Vlaamse hits weer uit de kist heeft gehaald.”

Vrijwilligerswerk

“Ik zal die feesten wel missen maar het wordt me alsmaar meer veel te druk. De verhuizing van de platen, de cd’s en de installatie kruipt in de kleren en op pad zijn tot een gat in de nacht, dat kan mijn lichaam niet meer aan. Ik houd het voortaan bij vrijwilligerswerk. Eens per week draai ik plaatjes op maat van de kinderen van freinetschool De Kleine Tovenaar in Izegem. Er was eventjes paniek bij het jonge volkje toen ze hoorden dat ik met dj-pensioen ging, maar ik draai voor hen ook na mijn zestigste nog graag een plaatje”, aldus nog DJ Straffe Hendrik Bordon. (Bart Crabbe)