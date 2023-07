DJ Stef Degroot zorgt voor afterparty na ‘Vlaanderen Zingt’: “Ook jonge gasten mogen nu genieten van Vlaamse muziek”

Vlaanderen Feest in Izegem heeft een grote naam van eigen bodem weten te strikken. Stefan Beirnaert, alias dj Stef Degroot, verzorgt zaterdag 8 juli de afterparty na Vlaanderen Zingt. “Ik heb 100 plaatjes klaar staan die perfect zijn om mee te zingen of om op te dansen.”

Stefan Beirnaert (60), opgegroeid in de Kouterweg in Emelgem en nu nog altijd huizend in de Gravenstraat in Emelgem, wordt haast door iedereen aangesproken met zijn roepnaam ‘Stef’. Met zijn echtgenote Lieve Porteman heeft hij drie kinderen – Annelien (34), Annelore (31) en Lowie (25) – en ondertussen vier kleinkinderen. Hij is nog altijd aan de slag in het bankwezen. “Zopas, sinds 1 juli, ben ik toegetreden tot het ING-personeelsbestand. Sinds 2001 was ik al actief als zelfstandig agent voor ING en later als bediende. Ik werk vanuit het kantoor Roeselare centrum waar ik mee insta voor de woonkredieten.”

Vrije radio’s

Maar de vakantie staat voor de deur, Stefs job is niet de insteek van ons gesprek. Wel de liefde voor muziek van Stef. “We startten in 1980 bij Radio Lineair. Ik zeg ‘we’, omdat ook mijn drie jaar jongere broer Koen toen al van de partij was. Dat was destijds een illegale radio, we zonden enkele uurtjes per week uit vanuit de Stationsstraat, pal tegenover het RTT-gebouw. Het was toen overigens de RTT die de opsporing deed van de illegale zender. Die zender was geen lang leven beschoren, daarna ging het naar Radio Neptunus in Izegem en vervolgens Radio Intercity in Roeselare, de voorloper van Radio Alpine.”

Omdat die zenders over heel Vlaanderen eigenlijk clandestien bezig waren, gebruikten de dj’s ook pseudoniemen. “Van mij was dat DJ Stef Degroot en ruim 40 jaar later is dat nog altijd dezelfde naam.”

De Belleman op FM Gold

Met een Izegemse equipe ging men aan de slag bij LBS Radio in Ingelmunster, maar toen er men een andere koers wou gaan varen, scheurde de Izegemse enclave zich af om Radio UFO op te richten. “We zonden toen uit vanuit een woning in de Gentseheerweg, naast het huidige Talo-tankstation. Dat was bij Raf Renier, alias Willem De Zwijger, thuis. Uiteindelijk werden die radiozenders uit de illegaliteit gehaald en verhuisden we naar café De Krekel in de Wallemotestraat. In al die jaren deed ik diverse programma’s, van de Top 30 tot quizzen. Het is een soort microbe waarvan je gebeten bent en die je ook nooit meer loslaat. Ik heb als dj dan ook op enorm veel feestjes gaan spelen, iets wat ik weer wil opnemen als ik binnen een drietal jaar met pensioen mag.”

Maar ook nu is hij nog actief in de radiowereld. “Er waren wat tussenpauzes, maar sinds 2022 heb ik op FM Gold iedere dag van 9 tot 10 uur De Belleman, waar muziek afgewisseld wordt met aankondigingen van lokale activiteiten.”

“Vroeger waren vinyl singles eigenlijk kleine jachttrofeeën”

FM Gold zendt uit vanuit OC Vondel in Meulebeke en heeft ook een antenne in Izegem. “Via FM hebben we een bereik van Roeselare tot Tielt, via DAB+ coveren we heel West-Vlaanderen en online zelfs de hele wereld”, lacht Stef. “Zelf ben ik er 7 op 7 een uurtje te horen en aan de reacties te horen hebben wij behoorlijk wat luisteraars. Uiteraard staat FM Gold vooral voor de Golden Oldies, maar ook voor Nederlandstalige muziek en voor nieuwe liedjes die qua feeling en sound bij FM Gold passen.”

Emelgemse Feesten

Stef kun je ook nog kennen van de Emelgemse Feesten die in de topjaren duizenden mensen naar de sympathieke gemeente haalden. “De start daarvan gaat al terug tot 1976, als tiener hing ik daar uiteraard al rond. Later ben ik tot het bestuur toegetreden. We ruilden het plein voor de kerk voor de parking aan het voetbalplein en één keer – toen we in 2006 voor het 30-jarig bestaan heel wat toppers binnenhaalden met onder meer Will Tura en Clouseau – stond onze tent op het speelplein. Maar een technisch incident in die topeditie, een kleine oorzaak met grote gevolgen, zorgde voor grote financiële repercusies. Daarna werden de feesten nog tweejaarlijks georganiseerd, maar we merkten dat het ook steeds moeilijker werd. Maar aan die Emelgemse Feesten houden we nog steeds veel mooie herinneringen over. ”

De muzikale kunsten van DJ Stef Degroot is men zeker nog niet vergeten, getuige daarvan het ‘optreden’ op Vlaanderen Feest. “Op zaterdag 8 juli is er opnieuw ‘Vlaanderen Zingt’, waarbij het publiek kan meezingen met heel wat Vlaamse klassiekers. Om daar een verlengstuk aan te breien werd ik aangezocht om daar een afterparty te verzorgen.”

Lieve, de echtgenote van Stef, is jaarlijks op post om mee te zingen. “De markt zit telkens goed vol en ze geven opnieuw mooi weer uit.”

Hokjesdenken is weg

DJ Stef heeft 100 liedjes klaar. “Ik heb de setlist gekregen van Vlaanderen Zingt, er zaten 13 overlappende nummers in. Die heb ik dus vervangen door andere nummers. Alles met het criterium dat ze mee zingbaar en dansbaar moesten zijn.”

Stef kijkt al uit naar zaterdagavond. “Het is een leuke formule die al zijn degelijkheid bewezen heeft. In de loop der jaren hebben ook jonge mensen hun hokjesdenken laten varen. Vroeger was het ‘not done’ om als jonge gast graag Vlaamse muziek te horen, nu is dat geen probleem meer. Gelukkig maar.”

Zelf heeft Stef wel nog eens heimwee naar vroeger. “De tijd van vinyl singletjes was de mooiste. Je doos vol plaatjes was eigenlijk je fichebak. Als je zo’n platen kocht, dan had je ook echt iets in handen waar je trots op was. Het was een soort kleine jachttrofee die je in een platenwinkel was gaan halen. Nu is het een stuk makkelijker om te zoeken tussen al je materiaal. Zelf hou ik me op regenachtige dagen graag bezig met het opschonen van mijn muziekbibliotheek. En die nieuwe muziek koop ik netjes via iTunes.”

Vlaanderen Feest op de Grote Markt van Izegem met op zaterdag 8 juli vanaf 19.30 uur Vlaanderen Zingt met daarna DJ Stef Degroot.