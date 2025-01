Dits is de nieuwjaarswens van Arjen Vanhuyse uit Moorslede: “Op tijd en stond lachen kan de wereld beter maken”

Arjen Vanhuyse uit Dadizele brak de voorbije jaren helemaal door als entertainer. Ook hij kijkt hoopvol uit naar 2025. “Ik hoop ook dit jaar heel wat mensen gelukkig te mogen maken via mijn job. Entertainment wordt nog te vaak niet als werken gezien, maar het is nochtans elke dag hard werken. Ik ben er van overtuigd dat op tijd en stond lachen de wereld beter kan maken.” Arjen zag de voorbije jaren heel wat mensen uit zijn omgeving kampen met gezondheidsproblemen. “Het eeuwenoude cliché van ‘een goede gezondheid wensen’ is iets dat ik iedereen oprecht toewens. Voor je het weet zorgt je gezondheid ervoor dat jouw leven op zijn kop staat. Daarnaast is het ook belangrijk dat we ook in 2025 voor elkaar zorgen.” (BF)